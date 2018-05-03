Армянские тревоги Лукашенко 6 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

3.05.2018, 10:54

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Валерий Карбалевич

Белорусский диктатор обеспокоен больше других.

Новый взрыв общественных протестов в Армении вызывает все больше нескрываемую тревогу у Александра Лукашенко.

Многие ожидали, что с выполнением главного требования протестующих – отставкой премьер-министра Армении Серж Саргсяна - протесты пойдут на спад. Тем более что сразу же после этого лидер оппозиции Никол Пашинян объявил: «Произошла смена власти, власть перешла к народу». Если так, то, казалось бы, можно расходиться. Но дальнейшая ход событий подтвердил известную истину, что аппетит приходит во время еды. Ситуация разворачивается так, что лидер протестов Никол Пашинян сейчас в шаге от должности премьер-министра. Можно только представить, с какой нарастающей тревогой наблюдают за всем этим правители постсоветских государств.

Александр Лукашенко тревожится больше других. Обычно он в таких ситуациях повторяет, словно заклинание, что революции в Беларуси не будет, либо предлагает убежище свергнутым диктаторам.

Во время выступления в «национальном собрании» с посланием Лукашенко несколько раз обращался к армянским событиям, причем увязал в один пакет отрицание планов провести референдум с протестами в Ереване. Потом провел телефонные переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном, после чего туда срочно полетели два журналиста БТ, чтобы собственными глазами увидеть, что же там происходит. Также был телефонный разговор премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и исполняющего обязанности главы правительства Армении Карена Карапетяна. Затем Лукашенко снова апеллировал к армянским событиям во время выступления в Житковичах. Все это свидетельствует о том, что белорусское руководство очень возбуждено.

Интересно заметить, что на этот раз отношение правителя Беларуси к народному протесту в Армении оказалось довольно противоречивым. С одной стороны, он возложил вину за то, что там происходит, на самого Серж Саргсяна. Мол, не надо лукавить с народом. Ведь армянский лидер после ухода с поста президента переделал Конституцию, превратил Армению в парламентскую республику и стал премьером, все равно сохранив власть. Когда-то Лукашенко осторожно упрекал Путина, когда тот передав президентские полномочия Медведеву, стал главой российского правительства. И приводил в качестве «положительного примера» самого себя. Вот я, мол, не лукавил, «искренне обратился» к народу, предложил на «референдуме» снять ограничение на количество президентских сроков.

Но вот в его выступлении в Житковичах прозвучал другой мотив. Мол, президент Армении в разговоре посетовал: прозевали, пока этих проплаченных было 50 или 500 человек, а потом пошла волна по всей стране. То есть правитель Беларуси сделал вывод, что пропустили момент и вовремя не задушили силой.

Кажется, как-то прошел незамеченным в независимых СМИ сюжет из послания Лукашенко, который напрямую касается событий в Армении. А там правитель Беларуси призвал постсоветских лидеров делать превентивные меры для нейтрализации народного протеста. Послушайте его «крик души»:

«Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении? Вы помните, год назад, или сколько, по какой причине вспыхнуло там восстание? Если правительство Армении повысило цены на природный газ, энергоресурсы, якобы не было выхода. А потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело, не от России это зависело? И вот так вот нас по одному просто перебьют, в лучшем случае просто повыдирают из этого союза. Вместо того, чтобы взяться за голову и вместе решать эти вопросы, мы начинаем хватать друг друга за грудки и бить друг другу морды».

Перевожу эту причудливую тираду на понятный язык. В рамках СНГ нужно создать систему коллективной защиты авторитарных режимов от народных революций, антиреволюционный союз. Чтобы в одиночку не повыдирали.

Идея не новая. Еще в 2010 году, после свержения в Кыргызстане Курманбека Бакиева, Лукашенко апеллировал к интеграционному объединению СНГ - мол, почему они не реагируют на незаконную смену власти, почему молчит ОДКБ, не защищает правящий режим? Прежде всего, разумеется, это упрек России, которая не спасает авторитарных лидеров в СНГ.

Неужели Лукашенко ничему не научил опыт Украины? Там Россия попыталась спасти лидера, который обанкротился. Тот сейчас сидит под домашним арестом в Ростове, Украина потеряла изрядную часть территории, а мир оказался на грани войны.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»