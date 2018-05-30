закрыть
30 мая 2018, среда, 15:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Сети появились «живые» фото нового iPhone

1
  • 30.05.2018, 13:16
  • 1,268
Фото: TechnoCodex

На снимках запечатлены прототипы будущих гаджетов, которые дебютируют осенью этого года.

В Сети были опубликованы "живые" снимки будущего iPhone, который увидит мир осенью текущего года. По информации издания TechnoCodex (перевод — korrespondent.net), фото демонстрируют прототипы будущих устройств, которые произвели в Индии.

Гаджеты, которые запечатлены на снимках, очень напоминают iPhone X, выпущенный в прошлом году.

При этом единственным кардинальным отличием является расцветка - очень яркие цвета устройств.

Известно, что еще ранее ходили слухи о том, что Apple готовится выпустить iPhone в новых цветах. Однако каких именно, информации не поступало.


популярное за неделю

Мнение

Камертон эпохи
Камертон эпохи Сергей Лойко
Ты вернешься, Аркадий
Ты вернешься, Аркадий Юрий Бутусов
Все дороги ведут в Гаагу
Все дороги ведут в Гаагу Дмитрий Гололобов
А вот и «пятая колонна»
А вот и «пятая колонна» Валерий Карбалевич