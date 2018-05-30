В Сети появились «живые» фото нового iPhone 1 30.05.2018, 13:16

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Фото: TechnoCodex

На снимках запечатлены прототипы будущих гаджетов, которые дебютируют осенью этого года.

В Сети были опубликованы "живые" снимки будущего iPhone, который увидит мир осенью текущего года. По информации издания TechnoCodex (перевод — korrespondent.net), фото демонстрируют прототипы будущих устройств, которые произвели в Индии.

Гаджеты, которые запечатлены на снимках, очень напоминают iPhone X, выпущенный в прошлом году.

При этом единственным кардинальным отличием является расцветка - очень яркие цвета устройств.

Известно, что еще ранее ходили слухи о том, что Apple готовится выпустить iPhone в новых цветах. Однако каких именно, информации не поступало.