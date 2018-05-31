Светлана Алексиевич сегодня празднует юбилей 5 31.05.2018, 9:12

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Лауреату Нобелевской премии исполняется 70 лет.

31 мая свой день рождения отмечает известная белорусский писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

Она родилась в 1948 году в украинском Станиславе (ныне Ивано-Франковск), ее отец — белорус, а мать — украинка. Позже семья переехала в Беларусь.

В 1965 году Алексиевич закончила среднюю школу в деревне Копаткевичи в Петриковском районе. Работала воспитателем, учителем истории и немецкого языка в школах Мозырского района. В 1972 году окончила факультет журналистики БГУ. Работала в белорусских газетах и в журнале "Неман".

Наибольшую известность Светлане Алексиевич принесли ее книги, написанные в жанре документалистики. В 2015 году писательница была награждена Нобелевской премией по литературе за цикл произведений "Голоса Утопии", составленный из шести книг: "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Зачарованные смертью", "Последние свидетели", "Чернобыльская молитва" , "Время секонд-хенд". Премия была вручена ей с формулировкой за "многоголосное звучание" прозы и "увековечение страдания и мужества".