Как могилевчане делают из старых авто «конфетки» 31.05.2018, 22:19

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Эти люди увлекаются нестандартным делом — восстанавливают ретроавтомобили и учат их «заново ходить».

Сегодняшние собеседники mogilev.online — Алексей Макаренко и Алексей Савин. Эти люди увлекаются нестандартным делом — восстанавливают ретроавтомобили и учат их «заново ходить». И даже организовали клуб ретроавтомобилей «Молодая Гвардия».

- Как и когда вы стали увлекаться ретроавтомобилями?

Алексей Макаренко: Интерес у меня появился с детства. Дед выписывал журналы «За рулем», старые, советские. Естественно, там картинки были с машинами, для ребенка, понятно, это очень интересно. Собственно, с картинок всё и началось.

Потом, в подростковый период, мне не так это интересно было. А после что-то случилось — в голове «замкнуло», хочу и всё. Купил по рекламке старенькую «Волгу» 1960 года выпуска в убитом состоянии. Она у меня, кстати, до сих пор не доделана, хотя уже пятый год пошёл. Если конкретно этим заниматься, кропотливо — бездна времени уходит. Сначала казалось, что ерунда и быстро, а оказывается — совсем нет.

С клубом случайно познакомиться получилось. В городе была небольшая выставка, тогда движением занимался Виктор Тимофеевич Щемелёв , он умер не так давно. Просто подошел к нему, говорю, так и так, у меня вот такая машина. Он заинтересовался, съездили,посмотрели. Потом стали с ребятами знакомиться, которым тоже это интересно.

Время прошло — купил еще одну «Волгу», другой модели. Тут уже начали чаще созваниваться, встречаться, в Витебск на выставку ездили в прошлом году. В том же Витебске ретроавтомобилями люди плотнее занимаются, конечно.

В этом месяце планируем туда же съездить — планируется большая выставка. Там будет много машин, есть на что посмотреть, и, соответственно, себя показать.

- Что нравится вам больше всего в этом деле?

- Нравится брать «убитое» авто и делать так, чтобы оно было на ходу. Конструировать, ремонтировать. У меня не было так, чтобы брал сразу готовую машину — надо было «сделать» ее от начала и до конца.

- Насколько накладным выходит такое хобби?

- Смотря какой задаться целью. Чтобы сделать машину за полгода, к примеру — это сразу состояние. Если расходники для «Москвичей» или для «Волги» — то их можно найти, и они в принципе копеечные. Но если начать углубляться, чтобы это все было как будто только что с завода — то это очень дорого. Потому что запчасти просто так в магазине не купишь — надо заниматься, каждый день листать объявления, вдруг где-то промелькнет нужное.

А по поводу стоимости... Я сразу сделал себе блокнот, где записывал, сколько на что потратил. Писал-писал-писал, через два года выбросил.

- Какие сложности связаны с ретроавтомобилями, тяжело ли находить запчасти и ремонтировать такую технику?

- Самая большая беда с хромированными деталями, потому что их восстановить практически нереально. Этим мало кто занимается, потому что та технология, по которой эти запчасти делали в СССР, запрещена из-за экологических норм. Можно сделать что-то похожее, похуже, блестеть первую неделю будет хорошо, а потом начнет мутнеть, облазить.

Бампера на старенькие «Волги» и «Москвичи» найти почти нереально, но если вдруг свой есть — то возят их на реставрацию либо в Санкт-Петербург, либо в Днепропетровск, еще можно в Чехию. Есть еще такие понятия по части деталей как оригинальные, то есть, тех лет, восстановленные, и новодел. Новодел, конечно, дешевле. Те же два восстановленные бампера на мою «Волгу» в России будут стоить примерно 1500 долларов.

- Расскажите подробнее о самых ярких, уникальных моделях, которые есть в Могилеве?

- Все машины по-своему яркие. Об этом лучше Лёша расскажет.

(К беседе присоединяется еще один человек из клуба, Алексей Савин)

«Мерседес SSK» 1929 реплика (кабриолет), «Форд Эскорт» семидесятых годов. «Фольксваген» «Жук», Моргуновка, ГАЗ-67Б, Москвичи 400 и 402. Также мой 408 ИЭ (экспортный). У Лёши «Волга» универсал экспортная из поздних. Ну и прочие «Волги», «Москвичи» и ГАЗики.

В частности, очень интересует бордовый кабриолет, который совсем недавно заметили на улицах города.

Алексей Савин: Он у нас давно, просто только теперь его заметили горожане. Это реплика, то есть автомобиль, сделанный по чертежам в более позднее время. Этим одна фирма в Европе раньше занималась. Хозяин его, Павел Иосифович, уже на пенсии. Очень интересный человек, аэропорт у нас оформлял, делает много полезных вещей. Он реставратор и руки действительно из нужного места растут. Авто иногда на выставки ездит, но в основном просто «для себя», стоит во дворе и радует глаз.

- Какое отношение к вам со стороны города? Поступают ли предложения украсить вашими машинами городские праздники, как в некоторых других городах?

Мы — общество тех, кто занимается автомобилями, но город не дает развиваться. Руководство не дает выставляться даже на праздниках, приходится буквально пробиваться. Никто не хочет этим заниматься, все боятся за свои должности — это ведь организовывать надо. А зачем все эти проблемы, если и так хорошо?

Вот в Витебске в этом плане нормально, даже выставку каждый год на День города делают, и демонстрируют от 50 до 100 автомобилей. У нас можно было бы тоже фестиваль устроить нормальный, и город бы денег заработал, и людям радость. Но ответственности боятся. Мы сами собой, «под лестницей».

Также некоторые члены клуба занимаются благотворительностью. В частности, Юра Руднов оказывает многостороннюю поддержку Дому малютки. В городе было высажено много деревьев силами клуба и товарищей.

- Есть ли в городе мастера, у которых можно починить ретроавтомобили, или всё своими силами?

- Нет, все сами по себе. Таких контор у нас точно нет — это дорогостоящее дело. В Минске может быть, в Могилеве очень вряд ли. На это надо много денег и времени, на таком немного заработаешь.