Советы водителям: как сбить цену на подержанный автомобиль 3 4.05.2018, 8:18

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Сберечь несколько сотен, а то и тысяч долларов поможет внимательность.

Все мы конечно же хотим сэкономить. Именно это желание зачастую и побуждает купить не новое, а подержанное авто, пишет autonews.ua.

Конечно, о своем желании снизить цену до нулевой стоит забыть. Но сэкономить несколько сотен, а то и тысяч долларов поможет внимательность. Чем больше недостатков найдет – тем сильнее сможете опустить стоимость. А они точно будут, б/у машин без недостатков не бывает.

Кузов

Кузов – это самая дорогая часть автомобиля, его основа. Придраться можно к наличию очагов коррозии и к заметному кузовному ремонту. Впрочем, если вы покупаете машину которой уже 15 и более лет, будет глупо давить на продавца и требовать снизить цену из-за ремонтов и перекрасов. А вот если авто достаточно новое, до 5 лет – поторговаться нужно.

При этом важно оценить ситуацию и найти грань, где нужно торговаться, а где просто разворачиваться и уходить. Если кузовной ремонт выполнен некачественно, то скорее всего нужно отказываться: переделать будет очень дорого, да и наплевательское отношение к самому главному указывает на то, что другие узлы и агрегаты тоже не щадили.

Силовой агрегат

Двигатель и КПП – те агрегаты, которые непосредственно влияют на возможность автомобиля ехать. Современные моторы имеют меньший ресурс, нежели агрегаты из 90-х, которые были миллионниками. Часто ремонт может потребоваться даже при пробеге 100 тыс. км.

Определить неисправность можно по звуку, вибрациям, неправильному цвету выхлопа, отсутствию тяги. Если речь о КПП – толчки при переключениях. Однозначно стоит показать машину специалистам на СТО и на основании их вердикта снижать цену или же отказзываться от этого экземпляра.

Подвеска

Здесь ситуация двоякая. С одной стороны, у нас такие дороги, что элементы подвески – это расходники. Так что требовать большой скидки за стойки стабилизатора будет глупо и неоправданно.

Конечно, если громыхает почти все, то это однозначно заслуживает солидной скидки. Особенно внимательно стоит выбирать машину с «непростой» подвеской. Пневматика, адаптивные амортизаторы – все это может стоить чуть ли не половину цены авто, если машина изрядно подержанная. Лучше вовсе их обходить стороной или очень тщательно проверять.

Салон

Салон вполне можно считать показателем того, как владелец относился к машине. Если салон откровенно убитый, грязный, прокуренный, то вполне адекватно требовать серьезную скидку, ведь химчистка стоит очень недешево.

Повреждения на пластике порой и вовсе невозможно устранить. Так что если вы хотите чтобы все было идеально – выбирайте машину с целым салоном. Стоит также отметить, что некоторые элементы передней панели даже на разборке стоят очень дорого.

Все остальное

Кроме вышеназванного поводом для торга могут быть трещины на стеклах, нерабочие системы, например кондиционер или отопитель, проблемы с оптикой. Однозначно требуйте скидку за прогоревшую систему выпуска.

Перед покупкой стоит узнать, какие проблемы выплывают на нужной вам модели при этом возрасте и пробеге.

Еще один важный момент – тщательно проверяйте документы и историю машины. Здесь подозрительные моменты даже не повод для скидки, а повод уйти от покупки такого авто. Ведь спустя какое-то время оно из вашего может превратиться в чужое, а денег вам никто не вернет.