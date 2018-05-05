закрыть
5 мая 2018, суббота, 20:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Десять автомобилей, сделанных в Бельгии

  • 5.05.2018, 18:55

Интересные факты о бельгийском автопроме.

Нет, ну то что в Бельгии делают отличное стрелковое оружие и великолепный шоколад — это всем известно. А не хотите ли обзавестись автомобилем бельгийского производства? Легко! Конечно, с Францией не сравнить, но свое автомобилестроение в Бельгии имеется, пишет «Популярная Механика».

Конечно, Minerva. С 1902 по 1938 года эта фирма была знаком качества и конкурировала с Rolls-Royce и другими производителями автомобилей класса «люкс»
Компания Gillet c 1992 года строит невероятной красоты суперкары
Imperia с 1906 по 1948 год была ведущим автомобилестроительным предприятием Бельгии
Компания Métallurgique делала автомобили с 1898 по 1928 год, а затем была «проглочена» конкурентом — Imperia. На снимке — Métallurgique 12−14 HP sports roadster 1921 года.
Excelsior — ещё один крупный довоенный бренд. Основана фирма была в 1903 году, а в 1929-м проглочена, как и Métallurgique, «Империей». На снимке модель 1911 года.
Ну и, наконец, третий бренд, поглощённый заводами Imperia в конце 20-х — начале 30-х. Это Nagant — да, тот самый «Наган», который пистолет.
У компании APAL необычная история. В 1961 году в Льеже образовалась фирма Application Polyester Arm? de Li? ge (APAL), изготовлявшая спорткары с пластиковыми кузовами
Компания Edran с 1994 года предлагает спорткар Edran Spyder MK I на узлах Porsche (на снимке)
FN — известнейший производитель, с 1900 по начало 1930-х бывший одним из ведущих бельгийских заводов в отрасли
Vivinus — одна из первых бельгийских автомобильных фирм

популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич