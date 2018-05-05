Десять автомобилей, сделанных в Бельгии 5.05.2018, 18:55

Интересные факты о бельгийском автопроме.

Нет, ну то что в Бельгии делают отличное стрелковое оружие и великолепный шоколад — это всем известно. А не хотите ли обзавестись автомобилем бельгийского производства? Легко! Конечно, с Францией не сравнить, но свое автомобилестроение в Бельгии имеется, пишет «Популярная Механика».

Конечно, Minerva. С 1902 по 1938 года эта фирма была знаком качества и конкурировала с Rolls-Royce и другими производителями автомобилей класса «люкс»

Компания Gillet c 1992 года строит невероятной красоты суперкары

Imperia с 1906 по 1948 год была ведущим автомобилестроительным предприятием Бельгии

Компания Métallurgique делала автомобили с 1898 по 1928 год, а затем была «проглочена» конкурентом — Imperia. На снимке — Métallurgique 12−14 HP sports roadster 1921 года.

Excelsior — ещё один крупный довоенный бренд. Основана фирма была в 1903 году, а в 1929-м проглочена, как и Métallurgique, «Империей». На снимке модель 1911 года.

Ну и, наконец, третий бренд, поглощённый заводами Imperia в конце 20-х — начале 30-х. Это Nagant — да, тот самый «Наган», который пистолет.

У компании APAL необычная история. В 1961 году в Льеже образовалась фирма Application Polyester Arm? de Li? ge (APAL), изготовлявшая спорткары с пластиковыми кузовами

Компания Edran с 1994 года предлагает спорткар Edran Spyder MK I на узлах Porsche (на снимке)

FN — известнейший производитель, с 1900 по начало 1930-х бывший одним из ведущих бельгийских заводов в отрасли