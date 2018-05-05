Как проходит девятый день голодовки «Матерей 328» 1 5.05.2018, 21:36

Активистки требуют отставки Шуневича и пересмотра дел осужденных по статье 328.

«Матери 328» продолжают голодать. Обещанная встреча в администрации Лукашенко никаких конкретных результатов не принесла: Кочанова просто пообещала, что передаст Лукашенко требования женщин, пишет kyky.org.

На девятый день голодовки состояние голодающих значительно ухудшилось, написал в Facebook Петр Маркелов. Одной из матерей вызывали скорую, которая взяла анализы крови и уехала. Семь человек голодает в деревне Остров Пуховичского района. Они требуют отставки министра МВД, внесение изменений в статью 328 и пересмотра дел осужденных по этой статье.