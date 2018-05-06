Чисто белорусский сюжет: что стоит за феноменом голодовки матерей Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

6.05.2018, 8:23

Для того, чтобы быть услышанным, нужно менять политический режим.

Что стоит за феноменом голодовки матери людей, осужденных по наркотическим статьям? Это чисто белорусский сюжет, который трудно спутать с опытом других стран.

Прежде всего, почему вообще появилась проблема, которую пытаются решить эти граждане? Здесь существует несколько причин.

В Беларуси людей судят не только за распространение, но и, фактически, за потребление наркотиков, что довольно редкое явление в мире. Согласно декрету № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» от 29.12.2014 г. за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения вводится административная ответственность в форме штрафа. А если наркомана в течение года «возьмут» второй раз, он получит уже два года ограничения свободы.

А вот за «хранение» наркотических средств дают большие сроки заключения. Но как можно потреблять, не подержав наркотик в кармане или руках? А это считается хранением. Поэтому количество осужденных по наркотической статье довольно большое.

Во-вторых, впечатляет жестокость наказания. Свыше 10 лет только за потребление - это слишком.

Жесткого наказания по «наркотическим» статьям потребовал сам Лукашенко. На специальном совещании 4 декабря 2014 года он говорил:

«Для них нужно создать невыносимые условия в местах отбывания этих сроков... Установим им такой режим, чтобы они, сидя в этой колонии, прямо скажу, смерти просили... Чтобы у него не было времени думать ни о чем, кроме сна и работы... Головы, как утятам, можно было скрутить уже давно некоторым, не ссылаясь на то, что не хватает какой-то нормативно-правовой базы».

Поэтому ни прокуратура, ни Следственный комитет, ни суд не могут ничего сделать, не могут возражать правителю.

В-третьих, в стране нет системы правосудия. Ведь, как известно, суды в Беларуси почти не выносят оправдательных приговоров, они просто штампуют предложения следственных органов. А те, в свою очередь, выполняют и перевыполняют «планы» по раскрыванию преступлений.

Все это вместе создает коктейль жестокости, неправовых приговоров, правового беззакония. В результате в Беларуси около 16 тысяч осужденных за наркотики.

Несколько лет назад был создан движение «Матери 328». Родители осужденных по «наркотическим» статье 328 Уголовного кодекса начали бороться за своих детей. Для белорусского общества это редкий случай самоорганизации людей. Ведь обычно в Беларуси каждый умирает в одиночку.

И перед этими людьми сразу же возникла проблема, как достучаться до власти. Через некоторое время они выяснили для себя, что в стране нет не только системы правосудия, но и обратной связи между обществом и государственными институтами. Механизмов влияния обычных граждан на власть просто нет. Они могут писать жалобы, но без особых результатов. Ведь на все их обращения в правоохранительные органы, суды, другие государственные учреждения приходили отписки.

Поэтому активисты движения «Матери 328» были вынуждены использовать неконституционные, публичные способы борьбы: пикет, голодовка. Только теперь, когда о голодовке заговорили все независимые СМИ, их наконец приняли в администрации Лукашенко.

Власти пользуются тем, что участники движения «Матери 328» не могут рассчитывать на широкую поддержку населения. Ведь слова «наркотики», «наркоманы» вызывают у белорусов сильный негатив. Еще Лукашенко пытается играть на архаичных стереотипах своего электората, убежденного в том, что насилие и жестокость - универсальный средство решения всех проблем.

Власти выразили готовность немного либерализовать «наркотическое» законодательства, в частности смягчить наказание для потребителей наркотиков. Но восстановить систему правосудия в стране участникам голодовки (их уже 14 человек) не под силу. Ведь для этого нужно менять политический режим.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»