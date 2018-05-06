закрыть
6 мая 2018, воскресенье, 9:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Бресте протестующие перекрыли три полосы трассы М1

4
  • 6.05.2018, 8:59
  • 2,997

Участники акции требовали прекратить строительство аккумуляторного завода.

Неизвестные в масках и с дымовыми шашками перекрыли три полосы трассы М1 на выезде из Бреста. В руках они держали транспарант: «нет заводу АКБ». Позже в сети появилась информация о том, что ответственность за несанкционированную акцию взяли на себя анархисты, сообщает группа «БрестСИТИ» в социальной сети «Вконтакте».

По информации tut.by, акция прошла 5 мая. На своем сайте, доступ к которому в Бееларуси закрыт, анархисты указали, что провели в Бресте две акции против строящегося в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода: нанесли на забор строительной площадки предприятия надпись «Нет заводу АКБ», а также перекрыли три полосы трассы М1.

На ролике, который размещен в сети, видно, как группа людей в масках стоит с плакатом поперек трех полос трассы М1 на выезде из Бреста. В руках они держат транспарант и дымовые шашки. Водителям приходилось объезжать протестующих. Сколько продолжалась несанкционированная акция неизвестно. Также нет информации о том, был ли задержан кто-либо из ее участников.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в администрацию Лукашенко обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.

С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собирались на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия.

29 апреля в брестском парке воинов-интернационалистов прошел разрешенный властями (митинг «Брестчанки против свинца» https://charter97.org/ru/news/2018/4/29/288157/), который собрал около 2 тысяч человек.


популярное за неделю

Мнение

Война неизбежна?
Война неизбежна? Игорь Эйдман
Шкловские вандербильдихи
Шкловские вандербильдихи Ирина Халип
Беларуская становіцца мовай моцных
Беларуская становіцца мовай моцных Ганна Севярынец
Армянские тревоги Лукашенко
Армянские тревоги Лукашенко Валерий Карбалевич