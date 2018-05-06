В Бресте протестующие перекрыли три полосы трассы М1 4 6.05.2018, 8:59

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Участники акции требовали прекратить строительство аккумуляторного завода.

Неизвестные в масках и с дымовыми шашками перекрыли три полосы трассы М1 на выезде из Бреста. В руках они держали транспарант: «нет заводу АКБ». Позже в сети появилась информация о том, что ответственность за несанкционированную акцию взяли на себя анархисты, сообщает группа «БрестСИТИ» в социальной сети «Вконтакте».

По информации tut.by, акция прошла 5 мая. На своем сайте, доступ к которому в Бееларуси закрыт, анархисты указали, что провели в Бресте две акции против строящегося в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода: нанесли на забор строительной площадки предприятия надпись «Нет заводу АКБ», а также перекрыли три полосы трассы М1.

На ролике, который размещен в сети, видно, как группа людей в масках стоит с плакатом поперек трех полос трассы М1 на выезде из Бреста. В руках они держат транспарант и дымовые шашки. Водителям приходилось объезжать протестующих. Сколько продолжалась несанкционированная акция неизвестно. Также нет информации о том, был ли задержан кто-либо из ее участников.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в администрацию Лукашенко обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.

С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собирались на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия.

29 апреля в брестском парке воинов-интернационалистов прошел разрешенный властями (митинг «Брестчанки против свинца» https://charter97.org/ru/news/2018/4/29/288157/), который собрал около 2 тысяч человек.