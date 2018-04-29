«Нам тут жить!»: на митинг в Бресте вышли две тысячи человек 2 29.04.2018, 15:11

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Фото: svaboda.org

Жители города потребовали привлечь к ответу чиновников, разрешивших строительство аккумуляторного завода.

29 апреля жители Бреста в очередной раз собрались на протест против строительства аккумуляторного завода «АйПауэр», сообщает «Белсат».

Организаторы акции «Брестчанки против свинца» решили провести ее в Парке воинов-интернационалистов после того, как власти не согласились на центр города

В разрешенном месте проведения акции собралось около 2 тысяч человек, чтобы выразить свое несогласие с постройкой предприятия. Ведущими митинга были блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, сообщает «Радыё Свабода».

Фото: svaboda.org

Люди выступали со сцены, скандировали лозунги против строительства аккумуляторного завода. Милиционеры не вмешивались, поскольку акция санкционирована властями.

Фото: svaboda.org

Во время акции инженер, химик-технолог Людмила Страдальченко, которая изучала производство аккумуляторов на базе Подольского аккумуляторного завода, заявила, что то, что она там увидела, оставило след в ее сознании на всю жизнь.

Фото: svaboda.org

«Вся земля вокруг завода на многие километры была загрязнена – растения, почва, поверхностные воды. Загрязнена река Пахра, которая течет через Подольск, завод сливал туда отходы. В результате завод закрыли, а в последние годы предпринимаются попытки очистить землю от вредных веществ», – заявила Страдальченко.

Фото: svaboda.org

«В наш город пришла беда, – добавила специалист. – Не бывает безопасных в экологическом плане производств свинцовых аккумуляторов».

ФОто: belsat.eu

Митинг завершился принятием резолюции. Брестчане требуют от чиновников признать нарушенным право жителей города решать, может быть построен завод, и привлечь к ответственности чиновников, которые допустили строительство завода и извоз свинцовых отходов к поселке Зеленый Бор. Они также требуют объявить территорию возле Зеленого Бора зоной экологической катастрофы в связи с тем, что туда увезены отходы со свинцовых завода. Также в резолюции требуется установить контроль над вывозом отходов аккумуляторной компании.

ФОто: belsat.eu

ФОто: belsat.eu

ФОто: belsat.eu