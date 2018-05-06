The Bell: Нападавшие на участников московской акции протеста 5 мая казаки, связаны с мэрией Москвы 15 6.05.2018, 19:50

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ФОТО: ВЛАД ДОКШИН / «НОВАЯ ГАЗЕТА»

Казаки получали финансирование московского правительства на обучение разгону митингов.

Казаки, нападавшие на участников московской акции протеста 5 мая, получали финансирование от столичных властей. Об этом в воскресенье, 6 мая, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на издание The Bell. По его данным, стоимость контрактов от департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы составила 15,9 млн российских рублей.

В ходе акции протеста на Пушкинской площади некоторых участников били нагайками мужчины в казачьей форме. После изучения фотографий с акции на снимках был замечен человек с официальной нашивкой войскового казачьего общества "Центральное казачье войско", пишет издание.

По информации телеграм-канала "Чудеса OSINT", который изучает информацию о госзакупках, с 2016 по 2018 год казачье общество получило от правительства Москвы три контракта на обучение и закрепление знаний, требуемых при "охране общественного порядка" и "обеспечении безопасности при проведении публичных и массовых мероприятий" в Москве. При этом указанные в контрактах адрес и электронная почта поставщика, а также фамилия атамана совпадают с информацией на сайте казачьего общества, отмечает издание.

Тренировки участников казачьего общества проходят в оборонно-спортивном центре в подмосковной деревне Кузенево. По данным The Bell, в год проходит три трехдневных тренировки, в каждой из которых принимают участие по 100 человек.

Протесты 5 мая

Акции сторонников Алексея Навального под лозунгом "За право быть гражданином" прошли в субботу примерно в 100 городах России. По оценке полиции, в московской демонстрации приняли участие 1,5 тысячи человек. В свою очередь, организаторы сообщили о нескольких тысячах участников.

К вечеру 5 мая в ходе акций были задержаны около 1600 человек. В частности, в Москве, по данным сайта "ОВД-Инфо", полиция задержала около 700 участников демонстрации, а в Санкт-Петербурге - свыше 220 человек. По информации Совета по правам человека, ко второй половине дня 6 мая около 80 процентов задержанных в Москве были отпущены. Евросоюз и США осудили жестокие действия полицейских и массовые задержания демонстрантов.