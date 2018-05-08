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«Матери 328»: Лукашенко нас не услышал

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  • 8.05.2018, 15:58
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Лариса Жигарь
Фото: «Радыё Свабода»

Голодающие из движения «Матери 328» ответили диктатору.

Активистки движения «Матери 328», которые добиваются либерализации антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса, а также пересмотра дел родственников, и голодают 12-й день, отреагировали на заявление Лукашенко.

Голодающие из Калинковичей успели через интернет ознакомиться с высказываниями Лукашенко о голодовке «Матерей 328» в интерпретации председателя Верховного суда Валентина Сукало.

Лариса Жигарь, лидер движения «Матери 328», в интервью «Радыё Свабода» оценила слова Лукашенко как односторонние.

«Он нас не услышал, он слышит только одну сторону. Пусть бы Лукашенко поговорил хотя бы с двумя нашими матерями. Пусть бы Сукало, Шуневич или Канюк положили ему хотя бы несколько уголовных дел, где написано о распространителях наркотиков: «в невыясненным месте» и «при невыясненных обстоятельствах распространил»... А таких дел сотни. Вот бы он изучил те дела, как за день изучал другие, по его словам».

Лариса Жигарь заявила, что лично она и еще десять ее подруг по движению «Матери 328» продолжают голодовку и не снимают прежних требований.

«Во-первых, это заявление сделано со слов председателя Верховного суда. Что на самом деле говорил Лукашенко, нам неизвестно, - говорит одна из участниц голодовки Татьяна Каневская. - Понятно теперь, что Лукашенко слышит только одну сторону в этой ситуации. Было бы хорошо, чтобы он нас принял и услышал другую сторону, народную».

Татьяна Каневская

Каневская говорит, что прежде всего голодающие требуют справедливых судов:

«Мы не требуем освобождать настоящих торговцев наркотиков или каких-то там барыг. Мы говорим, что наши дети сидят незаконно. Здесь и следователи, и судебные ошибки. В этом суть. Из обычного наркомана делают торговца наркотиками. Чтобы комиссии были созданы, правильно пересмотрели дела».

Каневская заявила, что голодовку они не останавливают - ждут ответа от Кочановой.

Александр Лукашенко сегодня в разговоре с председателей Верховного суда Беларуси Валентином Сукало заявил о недопустимости ослабления ответственности распространителей наркотиков.


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