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Профессиональные шахматисты живут дольше обычных людей

  • 9.05.2018, 12:39

Австралийские ученые наткнулись на интересный факт.

У профессиональных, выдающихся шахматистов в среднем продолжительность жизни выше, чем у обычных людей, и практически не отличается от таковой у выдающихся спортсменов в других, связанных с физической нагрузкой видах спорта, пишет «Популярная механика».

Авторы работы кратко описывают результаты исследования в статье в журнале The Conversation. Они отмечают, что решили посмотреть, насколько стресс, связанный с профессиональной игрой в шахматы, вредит здоровью (например, на Всемирной шахматной Олимпиаде, проходившей в Норвегии в 2014 году, один из игроков скончался во время поединка, а другой — в тот же день — был найден мертвым в гостиничном номере; в связи с этими и некоторыми другими случаями у некоторых людей появилось мнение, что стресс во время шахматного поединка может привести к преждевременной смерти, говорят авторы исследования).

Исследователи отмечают, что обнаружили крайне мало работ на тему связи умственного спорта и риска преждевременной смерти.

Ими было найдено всего одно исследование, касающееся шахматистов, — оно было проведено в 1969 году и обнаруживало менее высокую продолжительность жизни у профессиональных игроков, в отличие от любителей. Однако, как подчеркивают авторы новой работы, тогда было исследовано всего 32 игрока и все из них были рождены в XIX веке.

При этом, как отмечают исследователи, множество данных указывает на то, что у выдающихся спортсменов в активных, связанных с физической нагрузкой видах спорта риск преждевременной смерти существенно ниже, чем у обычного населения.

Авторы новой работы решили сравнить элитных шахматистов с олимпийскими медалистами, чтобы определить, как профессиональная игра в шахматы может влиять на продолжительность жизни.

Так, исследователи использовали данные Wikipedia — там представлены более 1 700 гроссмейстеров, указаны годы жизни спортсменов и представляемые ими страны. Кроме того, специалисты использовали данные Международного олимпийского комитета, которые содержат информацию о примерно 130 000 спортсменов: из них исследователи отобрали около 15 000 медалистов, представляющих те же страны, что и исследуемые шахматисты. Ученые также сравнили ожидаемую продолжительность жизни шахматистов с таковой у обычных людей из тех же стран.

Как пишут авторы работы, результаты развеивают миф о том, что гроссмейстеры имеют менее высокую продолжительности жизни. В сущности же, как отмечается, они в среднем живут дольше обычных людей (в некоторых странах, где ожидаемая в целом продолжительность жизни относительно низкая, шахматисты живут в среднем на 14 лет дольше, сообщают исследователи). При этом особых различий в продолжительности жизни у шахматистов и олимпийцев исследователи не нашли — в сравнении с обычными людьми для обеих групп ожидаемая выживаемость повышалась схожими темпами (как видно на графике).

Такие результаты специалисты связывают с рядом факторов. Во‑первых, профессиональная игра в шахматы требует больших умственных способностей (это, возможно, помогает игрокам сохранить ясность ума в старости; плюс, как показало одно из исследований, настольные игры могут снижать риск развития деменции); во‑вторых, профессиональные шахматисты, как обнаружило исследование, занимаются физкультурой в среднем больше, чем обычные люди; в-третьих, статус гроссмейстера в целом может быть связан с психологическими, социальными и экономическими преимуществами, отмечают исследователи.


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