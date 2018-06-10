Египтянин на велосипеде: Очень болел за Александра Глеба, когда он играл за «Арсенал» 2 10.06.2018, 9:04

Фото: www.facebook.com/ibnnufal

Проехавший 5 тысяч километров велотурист из Египта рассказал о Беларуси.

Чтобы поддержать сборную Египта в финальной части чемпионата мира — 2018, 24-летний Мохамед Нуфал сел на велосипед — и покатил в Россию. За 65 дней ему предстояло преодолеть 5000 км пути. Сайт tut.by расспросил болельщика о том, что запомнилось по дороге через Беларусь.

— Вообще-то Беларуси изначально не было в моем плане, — признается Мохамед Нуфал. — Я планировал попасть в Россию через Украину, но не получилось. Так что самолетом добрался в Минск и оттуда продолжил ехать на велосипеде.

Египтянин уверяет, что о перемене маршрута не жалеет — а наоборот, очень этому рад.

Фото: www.facebook.com/ibnnufal

— С Беларусью мне повезло, самые красивые дороги, по которым я ездил! Минск показался тихим, спокойным городом. Думаю, здорово было бы сюда вернуться.

В Беларуси болельщик провел шесть дней. Ночлег искал через каучсерфинг: жил в гостях в поселке Сосны, а еще в Борисове у египтянина. В остальное время ночевал на заправках. Успел попробовать гречку, сметану и компот. А еще два мотоциклиста угостили его клубникой.

Когда рассказывал случайным прохожим, что на велосипеде едет из Каира, в ответ слышал: «Да ты шутишь!».

— А еще многие белорусы говорили, что им очень нравится Египет. Что они были в Шарм-эш-Шейхе или в Хургаде, и даже по нескольку раз, — удивляется Мохамед Нуфал.

И признается, что сам до недавнего времени о Беларуси мало что знал.

— Зато очень болел за Александра Глеба, когда он играл за «Арсенал»!

Нуфал объясняет: он так увлечен футболом, потому что оценил эту игру лет в семь. Любимый футболист — конечно, Мохаммед Салах.

Фото: www.facebook.com/ibnnufal

— Он наш герой и лучший игрок, — уверен египтянин.

Сейчас Мохамед Нуфал уже в России. Домой болельщик планирует вернуться на самолете.