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Видеофакт: Российское посольство в Бельгии закидали мячами

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  • 11.06.2018, 20:47
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Активисты провели акцию против репрессий накануне ЧМ-2018.

Активисты бельгийского отделения Amnesty International провели у российского посольства в Брюсселе акцию против репрессий, за освобождение главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, передает graniru.org.

Как сообщает телеканал HLN, одиннадцать "футболистов" в майках с надписью #JusticeForOyub ("Правосудие для Оюба") принесли к посольству сто футбольных мячей и по свистку отправили их за ворота дипмиссии.

Активисты таким образом выразили протест против преследований правозащитников в России накануне футбольного чемпионата. "Мы требуем освободить Оюба Титиева, главу чеченского отделения уважаемой российской правозащитной организации "Мемориал", который уже полгода сидит в тюрьме по сфабрикованным обвинениям, - заявил руководитель фламандской "Амнистии" Вис де Граве. - Он узник совести и своего рода символ - в России в тюрьме находятся тысячи активистов".


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