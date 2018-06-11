Видеофакт: Российское посольство в Бельгии закидали мячами 3 11.06.2018, 20:47

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Активисты провели акцию против репрессий накануне ЧМ-2018.

Активисты бельгийского отделения Amnesty International провели у российского посольства в Брюсселе акцию против репрессий, за освобождение главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева, передает graniru.org.

Как сообщает телеканал HLN, одиннадцать "футболистов" в майках с надписью #JusticeForOyub ("Правосудие для Оюба") принесли к посольству сто футбольных мячей и по свистку отправили их за ворота дипмиссии.

@amnestyvl en @amnestybe trapten net 100 voetballen over het hek van de Russische ambassade uit solidariteit met vervolgde mensenrechtenactivisten in Rusland. #justice4oyub pic.twitter.com/2mjP9iar5g — Lore Van Welden (@lorevanwelden) 11 июня 2018 г.

Активисты таким образом выразили протест против преследований правозащитников в России накануне футбольного чемпионата. "Мы требуем освободить Оюба Титиева, главу чеченского отделения уважаемой российской правозащитной организации "Мемориал", который уже полгода сидит в тюрьме по сфабрикованным обвинениям, - заявил руководитель фламандской "Амнистии" Вис де Граве. - Он узник совести и своего рода символ - в России в тюрьме находятся тысячи активистов".