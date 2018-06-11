Фотофакт: Представлена альтернативная форма сборной Беларуси с «Погоней» 1 11.06.2018, 22:48

Новую футбольную форму представил бренд LSTR Adzieńnie.

Год назад магазин модной одежды LSTR Adzieńnie вместе с «Трибуной» представили альтернативную форму для сборной Беларуси.

Сейчас бренд снова решил порадовать футбольных болельщиков и презентовал новую коллекцию футболок.

Еще у LSTR есть коллаб с «Лидской обувной фабрикой»: они выпустили классическую модель кед ВКЛМ-17 с нанесенным на задник гербом «Колюмны». Новинка произвела фурор. Первая партия разлетелась за сутки.