Фотофакт: Представлена альтернативная форма сборной Беларуси с «Погоней»1
- 11.06.2018, 22:48
Новую футбольную форму представил бренд LSTR Adzieńnie.
Год назад магазин модной одежды LSTR Adzieńnie вместе с «Трибуной» представили альтернативную форму для сборной Беларуси.
Сейчас бренд снова решил порадовать футбольных болельщиков и презентовал новую коллекцию футболок.
Еще у LSTR есть коллаб с «Лидской обувной фабрикой»: они выпустили классическую модель кед ВКЛМ-17 с нанесенным на задник гербом «Колюмны». Новинка произвела фурор. Первая партия разлетелась за сутки.