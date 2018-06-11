закрыть
11 июня 2018, понедельник, 23:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Представлена альтернативная форма сборной Беларуси с «Погоней»

1
  • 11.06.2018, 22:48

Новую футбольную форму представил бренд LSTR Adzieńnie.

Год назад магазин модной одежды LSTR Adzieńnie вместе с «Трибуной» представили альтернативную форму для сборной Беларуси.

Сейчас бренд снова решил порадовать футбольных болельщиков и презентовал новую коллекцию футболок.

Еще у LSTR есть коллаб с «Лидской обувной фабрикой»: они выпустили классическую модель кед ВКЛМ-17 с нанесенным на задник гербом «Колюмны». Новинка произвела фурор. Первая партия разлетелась за сутки.


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч