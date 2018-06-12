Как продлить выходные: пять психологических приемов 12.06.2018, 12:30

Если усталость пришла к вам с понедельником, тогда читайте.

Выходные, особенно, если они проходят весело и в хорошей компании, пролетают, как одно мгновение. А потом в воскресенье вечером вы уже начинаете ждать следующие 48 часов релакса и отдыха в конце еще не начавшейся недели, пишет segodnya.ua.

Если усталость пришла к вам с понедельником, тогда читайте, как сделать ближайшие выходные максимально полезными. Как продлить выходные и по их окончании чувствовать себя отдохнувшими, счастливыми и готовыми к новой рабочей неделе, рассказывает Лиза и делится пятью секретами.

1. Начинай выходные уже в пятницу вечером

Убедись, что у тебя есть грандиозные планы на вечер пятницы. Выходи погулять в городе, иди на вечеринку или устрой девичник у себя дома. Почему? Потому что перенести все шумное веселье с вечера субботы на вечер пятницы прекрасная идея! Вы будете измотаны, особенно если употребляли алкоголь, и сможете вволю отоспаться один раз за выходные, не тратя на это половину воскресенья.

Таким образом, раздели свои выходные на три части: уходи в отрыв в пятницу, в субботу устрой себе день отдыха, а в воскресенье продуктивный день.

2. Планируй. Планируй. И, еще раз, планируй.

Ты, возможно, уже устала все планировать в свои рабочие дни, но мы гарантируем, что выполняя несколько запланированных дел на выходных, ты ощутишь, что они стали казаться заметно длиннее. Посети новый ресторан, встреться с друзьями, которых давно не видела, сходи на танцевальный урок или езжай погулять загород. Все, что заставляет тебя активно передвигаться, заметно улучшит твое самочувствие, настроение и, как бонус, продлит твое ощущение выходных!

3. Разнообразь свой досуг

Не сиди перед телевизором все выходные напролет! Отличной идеей будет посмотреть фильм в кинотеатре, пойти на концерт или на выставку или просто пообщаться с семьей или друзьями. Чем разнообразней будет твой досуг, тем тебе больше будет казаться, что ты сделала многое за выходные.

4. Медитируй в воскресенье

Посетить урок йоги в воскресенье вечером или проделать упражнения на медитацию дома с выключенным светом, успокаивающей музыкой и ароматическими свечами – идеальный способ продлить ощущение радости от выходных и перенести его на грядущую неделю. Такой ритуал выходного дня помогает снять напряжение и предотвратить тревогу суетливого понедельника.

5. Прими ванну перед сном

Прекрасным завершением твоих грандиозных выходных станет пенная ванна с морской солью, эфирными маслами и чашкой успокаивающего ромашкового чая. Такой ритуал даст тебе возможность насладиться временем "для себя" прежде чем начнется новая рабочая неделя. Также это лучший способ убаюкать себя перед сном, так что из ванны прямиком иди в кровать, не отвлекаясь на телевизор и социальные сети. Подари себе глубокий целительный сон, который наполнит тебя энергией и здоровьем на всю грядущую неделю.