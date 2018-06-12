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Видео с огромной Луной на Канарах стало хитом сети

  • 12.06.2018, 14:05

Видеоролик за несколько дней собрал более 1,3 миллионов просмотров на YouTube.

На YouTube-канале APOD был опубликован видеоролик, снятый профессиональным испанским видеооператорм Даниэлем Лопесом. Видео за несколько дней стало интернет-хитом, набрав 1,3 миллиона просмотров, сообщает korrespondent.net.

Впечатляющее зрелище было снято в горах Канарских островов. Съемка проводилась при помощи длиннофокусного объектива с расстояния в 16 километров. За счет этого кажется, что луна размером с гору, а люди - совсем крошечные.


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