В Березе установили блокпост, военные досматривают машины 12.06.2018, 18:20

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иллюстрационное фото

Блокпост установили сегодня.

«Береза, дорога на деревню Селец: блокпост, БТР стоит, военные досматривают машины», — такой пост появился 12 июня в сообществе «Опасный Брест» во «ВКонтакте».

На фото портала «Виртуальный Брест», размещенном в группе, видны люди в военной форме, остановленные для проверки автомобили и военные укрепления.

— C 12 по 15 июня на территории Березовского района пройдет командно-штабное учение по теме «Управление силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны города». Главными целями предстоящего учения являются обучение должностных лиц Березовского районного исполнительного комитета эффективному управлению силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны населенного пункта, а также совершенствование навыков личного состава в выполнении должностных обязанностей. В ходе учения личному составу территориальных войск Березовского района предстоит решить ряд учебно-боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений, несению службы на КПП, подготовке к обороне населенного пункта, а также ведению боевых действий за удержание опорного пункта. В учениях будут задействованы сформированные воинские части территориальных войск, подразделения территориальных органов внутренних дел, — сообщили tut.by в Минобороны.

Местный портал «Первый регион» со ссылкой на совет обороны района предупреждает, что с 12 по 15 июня на дороге Береза — Селец (Н79) в районе лицея строителей будет оборудован контрольно-пропускной пункт (КПП), на котором будет осуществляться досмотр транспортных средств и граждан. А 15 июня, в пятницу, с 9.00 до 14.00 будет перекрыто движение на участке дороги Береза — Селец (Н79) от поворота на ОАО «Березовский КСИ» до территории воинской части.