В ОПЕК опровергли просьбу США об увеличении добычи нефти 12.06.2018, 20:15

Администрация президента США не пыталась связаться с ОПЕК как официально, так и неофициально.

США не просили ОПЕК повысить добычу нефти из-за роста цен на сырье в связи с санкциями в отношении Ирана и ситуацией в Венесуэле, заявил министр нефти организации Сухейль аль-Мазруи в интервью CNN, передает РБК.

«Могу сказать вам, что в этом нет никакой правды», — сказал аль-Мазруи. По его словам, администрация президента США не пыталась связаться с ОПЕК как официально, так и неофициально.

Министр отметил, что готов бороться, чтобы не дать ОПЕК превратиться в политическую организацию. «Цель организации — обеспечить хорошее снабжение рынка», — добавил он.

5 июня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти США попросили Саудовскую Аравию и некоторых других членов ОПЕК увеличить добычу нефти. 8 июня об этом также рассказали собеседники агентства Reuters. По их данным, высокопоставленный член администрации президента США 7 мая позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салман Аль Сауду, темой разговора было повышение добычи.

Президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном 8 мая. После этого стоимость нефти Brent выросла до $77 — впервые с ноября 2014 года. Свой прогноз на 2018–2019 годы повысил Европейский банк реконструкции.

Глава французской компании Total Патрик Пуянне отметил, что до конца 2018 года стоимость одного барреля нефти может достичь $100 из-за того, что на рынок оказывает влияние геополитика.