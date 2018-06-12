Bloomberg: Встреча Трампа с Кимом не повлияла на мировые рынки 2 12.06.2018, 21:09

На азиатских биржах во вторник царило спокойствие.

Встреча президента США Дональда Трампа с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном не оказала существенного влияния на состояние мировых рынков. Об этом пишет gordonua.com cо ссылкой на агентство Bloomberg.

Курс доллара остался стабильным, колебания индексов на азиатских биржах, где торги 12 июня уже завершились, были несущественными.

Изменение курса фунта стерлингов обозреватели связывают с внутриполитическим напряжением в Соединенном Королевстве, связанном с проблемой Brexit.

К шоку на рынках мог привести только провал саммита, считают эксперты.

По словам аналитика корейского исследовательского центра при Goldman Sachs Group Inc. Квон Ку Хуна, спокойная реакция бирж вызвана тем, что риск глобального военного конфликта был исключен еще за некоторое время до сингапурского саммита. Дальнейшая реакция мировой экономики будет зависеть от хода выполнения соглашений Трампа и Ким Чен Ына, считает он.

12 июня лидеры США и КНДР провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американо-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.