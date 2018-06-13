Четыре способа обрести счастье: заповеди индейцев-толтеков 13.06.2018, 8:09

1,238

Исследователь опубликовал «Книгу толтекской мудрости».

Счастливым хочет быть каждый человек, но по различным причинам, не всем удается обрести его. Есть необычный способ обрести счастье. Своими секретами поделились индейцы из древнего племени толтеков.

Историю о том, как обрести гармонию в жизни, рассказал дон Мигель Руис в своей книге "Четыре соглашения. Книга толтекской мудрости. Практическое руководство", пишет segodnya.ua.

История гласит о том, что давно в племени толтеков жила одна девушка. За красоту и ум ее избрал в жены сын вождя. Накануне свадьбы в вигвам невесты зашла старая колдунья. "Я желаю тебе счастья, выслушай мои магические заповеди", – сказала она. Но красавица лишь отмахнулась от старухи, наряжаясь на свадебный пир. Обиженная колдунья исчезла из селения. А спустя несколько месяцев семейная жизнь красавицы расстроилась: начались ссоры со свекровью, муж все чаще стал подолгу пропадать из дома. Бросилась женщина искать колдунью, да поздно было… С тех пор многие ищут секреты толтеков, но находят лишь отрывочные сведения. Мигель Руис, потомок толтеков, сумел найти четыре таких секрета.

Секрет № 1. Пусть твои слова будут на вес золота

Соблюдай умеренность в речи: не говори ни слишком много, ни слишком быстро. Говори прямо и честно. Не злословь и не умаляй других. Не хвастайся и не возвеличивай себя. Не сомневайся в близких, не завидуй дальним.

С чего начать? Согласно Мигелю Руису все начинается с внутренней речи, обращенной к себе. Не только критика и осуждение других, но и наши беспрерывные: "У меня не выйдет", "Я ни на что не гожусь", "Я плохо выгляжу" – все это негатив, засоряющий нашу ментальность.

Секрет № 2. Не думай о чужой хижине

Чужие дела тебя не касаются: если выработаешь в себе иммунитет к чужим взглядам и действиям, то избежишь бесполезных страданий. Далеко не всегда события, случившиеся с нами, являются следствием нашего поведения. Иногда хорошее или плохое с нами просто случается.

С чего начать? Если ваш близкий человек устал или в плохом настроении, не стоит сразу принимать это на свой счет, обижаться и хлопать дверью. Если твоей вины в этом нет, не ищи ее в себе.

Секрет № 3. Не угадывай чужих мыслей

Смири гордость и задай вопрос, если что-то не поняла. В общении с другими добивайся максимальной ясности, чтобы избежать недоразумений, не расстраиваться и не страдать.

Какой вопрос следует задавать себе, чтобы стать счастливее: совет эксперта

С чего начать? Перестать додумывать за других. Как только нам кажется, что мы знаем, что думает другой человек, надо говорить себе: "Стоп! Давай-ка я лучше спрошу у него прямо об этом".

Секрет № 4. Всегда возделывай свое поле

Но ведь ты можешь быть больной, расстроенной или уставшей… Как поступать тогда? Когда ты слишком много всего делаешь, то истощаешь свою энергию и вредишь себе. Но если ты делаешь меньше возможного, то зарабатываешь чувство вины. Просто при любых обстоятельствах прилагай максимум усилий – и у тебя не будет угрызений совести.

С чего начать? Худшая ловушка – это перфекционизм. Один из способов его избежать – заменить "Я должна сделать это" на "Я могу сделать это". Нужно, как советует Мигель Руис, "присвоить себе поставленную цель и не заботиться о суждениях и ожиданиях других".

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, что человеку нужно для полного счастья: научный ответ. За последние 50 лет люди не стали счастливее, даже несмотря на то, что среднестатистический доход вырос вдвое.