США обвинили пятерых россиян в нарушении санкций против Сирии 5 13.06.2018, 11:53

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Им грозит до 25 лет.

Министерство юстиции США обвинило пятерых граждан России и троих граждан Сирии в поставке авиатоплива в Сирию в обход американских санкций. Теперь им грозит до 25 лет тюрьмы, сообщает bbc.com.

Как отмечается в заявлении ведомства, обвинения были предъявлены в суде столичного округа Колумбия Ивану Окорокову, Илье Логинову, Карену Степаняну, Алексею Конкову и Людмиле Шмелковой, которые являются сотрудниками российской компании "Совфрахт".

Также по этому делу проходят гражданин Сирии Ясер Насер, представляющий интересы "Совфрахта" в Сирии, и сирийцы Фарид Битар и Гэбриел Битар, которые работают инспекторами в порте города Банияс.

Согласно заявлению, всем восьми обвиняемым вменяется нарушение американского Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и в отмывании денег.

"Обвиняемые, как установлено, вступили в сговор с целью нарушить наши санкции против Сирии и Крыма, что является угрозой как для американских интересов в регионе, так и для нашей внешней политики и национальной безопасности. Я благодарю следователей, которые помогли раскрыть эти нарушения и привлечь нарушителей к ответственности", - заявил помощник генпрокурора США Джон Демерс.

В чем суть предъявленных обвинений

• Согласно заявлению минюста, сотрудники "Совфрахта" якобы незаконно поставляли авиатопливо в Сирию с помощью танкеров "Мухалатка" и "Яз", принадлежащих российской компании "Транспетрочарт".

• В 2016 году минюст ввел санкции против "Совфрахта" за его работу в Крыму и запретил компании проводить операции с долларами без лицензии минфина США. Однако, как отмечается в заявлении, компания неоднократно нарушала этот запрет. Например, 11 мая 2017 года минфин США заблокировал два денежных перевода на общую сумму 2,96 млн долларов, которые, как утверждает ведомство, "Совфрахт" осуществил через США за доставку авиатоплива в Сирию.

• В обвинительном заключении говорится, что с октября 2016 года подсудимые для обхода запретов начали работать с подставной фирмой Maritime Assistance LLC. По словам следователей, эта компания управлялась сотрудниками "Совфрахта". Таким образом, попавшая под санкции фирма фактически продолжала осуществлять долларовые переводы.

• Минюст США подчеркивает, что вопрос о виновности или невиновности фигурантов дела должен решить суд. Статья о нарушении IEEPA предусматривает тюремные сроки до пяти лет, а обвинения в сговоре с целью отмывания денег - до 25 лет заключения. Обвинения также могут повлечь за собой штрафы, блокировку счетов и арест имущества, говорится в сообщении минюста.

Ни обвиняемые, ни компании, на которые они предположительно работали, заявление министерства юстиции США пока не прокомментировали.