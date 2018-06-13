Стали известны подробности первого путешествия Меган Маркл и ее мужа 13.06.2018, 13:37

Официальный королевский тур совершается в качестве ритуала.

Герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что в своем первом совместном путешествии они посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. Об этом пишет Evening Standard (перевод – lenta.ru).

Как сообщили в Кенсингтонском дворце, путешествие состоится в октябре 2018 года и будет совпадать с Invictus Games («Игры непобедимых») в Сиднее.

Официальный королевский тур совершается в качестве ритуала, посвященного появлению нового члена семьи — Меган Маркл.

В мае стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри отправятся в свадебное путешествие в Канаду, хотя ранее сообщалось, что их медовый месяц продет в Намибии. Источник сообщил, что герцог и герцогиня Сассекские остановятся в домике Outlook Cabin — The Royal Retreat в пансионате Fairmont Jasper Park Lodge, который расположен в канадском парке Jasper.

Принц Гарри и Меган Маркл обручились в ноябре 2017 года. Их свадьба состоялась 19 мая 2018 года.