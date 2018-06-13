Сингапурский Рейкьявик 2 13.06.2018, 14:56

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ФОТО: REUTERS

К чему приведет большая корейская игра Трампа.

В Соединенных Штатах результаты встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вызвали противоположную реакцию критиков и сторонников президента Трампа, пишет svoboda.org.

Законодатели и комментаторы, близкие Демократической партии, настаивают на том, что американский президент пошел на большие уступки северокорейскому диктатору, не получив ничего взамен. Законодатели-республиканцы и консервативные аналитики выражают осторожный оптимизм, надеясь на то, что за расплывчатыми формулировками совместного коммюнике последуют реальные доказательства готовности Пхеньяна к ядерному разоружению.

Многочисленные критики американо-северокорейского саммита сходятся в одном: Дональд Трамп, первым из американских президентов пойдя на встречу с северокорейским диктатором, придал Ким Чен Ыну легитимности, которой безуспешно добивались отец и дед Кима. Наиболее образно эмоции критиков выразил обозреватель "Вашингтон Пост" Дэвид Игнатиус: "Киму удался удивительный фокус: он заполучил Трампа в качестве партнера в деле превращения имиджа его страны из бедной, бесчеловечной, автократической в современный инвестиционный курортный проект. Ким предложил туманное обещание "действовать в направлении полной денуклеаризации" и каким-то образом сумел убедить Трампа охарактеризовать тонкое в полстраницы коммюнике как "очень всеобъемлющее" соглашение".

Главный аргумент сторонников Трампа: встретившись с Кимом, президент США, по меньшей мере, предотвратил опасность войны с непредсказуемым режимом, обладающим ядерным оружием. Мало того, говорят оптимисты, не исключено, что Дональду Трампу с его нетрадиционной манерой ведения переговоров удастся добиться реальных уступок от Пхеньяна, хотя бы потому, что никто не может предсказать как отреагирует президент Трамп на отказ Кима от выполнения своих обещаний.

Если отвлечься от эмоций, вызванных этим саммитом, то о его реальном значении и результатах можно будет судить лишь по прошествии некоторого срока, возможно, небольшого, считает американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института в Вирджинии Дэниэл Гуре:

– В свое время встреча Рейгана и Горбачева в Рейкьявике была названа исторической, хотя на ней не было достигнуто никаких результатов и, строго говоря, она была провальной. Нечто подобное можно сказать и о саммите в Сингапуре. Это была историческая встреча, поскольку впервые президент США встретился с лидером Северной Кореи, но окажется ли она важной, приведет ли она к значительным результатам, пока говорить рано. На мой взгляд, упреки в том, что Трамп подтвердил легитимность Ким Чен Ына, добавил ему статуса, поступился чем-то важным, не имеют оснований. Единственная легитимность, которая требуется Киму, – это легитимность внутри Северной Кореи, она не зависит от его отношений с президентом США. В том, что касается приостановки совместных военных учений с Южной Кореей, то их очень легко возобновить, тем более что следующие крупные маневры должны пройти лишь весной будущего года. Мы, например, отменяли их на время проведения Олимпиады в Южной Корее. Реальной уступкой было бы согласие на вывод американских войск с Корейского полуострова, этого не произошло.

– Некоторые наблюдатели замечают, что Китай и Россия заговорили о том, что пора сворачивать санкции против Пхеньяна, поскольку он теперь доказал свое миролюбие. В их глазах, по крайней мере, Северная Корея уже не выглядит изгоем.

– А была ли она изгоем в их глазах? Россия нарушала санкции направо и налево, как и Китай. То, что думает в этой ситуации Кремль, по большому счету не имеет значения. Киму важна позиция Китая и Запада. Какова была альтернатива этому саммиту? Воздушный удар по северокорейским военным объектам? Дональд Трамп, чего не могут понять его критики, посылал Пхеньяну именно тот сигнал, который понимают диктаторы: мое оружие мощнее твоего, и я тебя уничтожу, если это будет необходимо. Приведет ли это к полному ядерному разоружению Северной Кореи? Я сомневаюсь. Но критики Трампа, американская либеральная пресса освещает это событие в крайне негативном свете, что совершенно бессмысленно и бесполезно.

– Как вы считаете, как может развиваться эта ситуация?

– Поскольку президент Трамп сделал гигантскую ставку на успех переговоров с Кимом, он не может позволить тянуться этому переговорному процессу до бесконечности. Мы не говорим в данной ситуации о годах. Я подозреваю, что Киму поставят ясные условия, скажем, начать инспекции всех ядерных объектов в течение месяца. И уже в ближайшее время мы поймем, стоит ли за этим коммюнике что-то серьезное. Я думаю, что Дональд Трамп убежден, что он обязан и способен предотвратить появление в руках Северной Кореи оружия, которым она может угрожать Соединенным Штатам, и Трамп намерен это сделать, – говорит Дэниэл Гуре.

Стивен Бланк, эксперт из Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, считает, что переговорный процесс, скорее всего, затянется. Он может привести к денуклеаризации Северной Кореи, если Ким Чен Ыну будут предоставлены убедительные гарантии безопасности.

– Саммит важен в том смысле, что он положил начало диалогу, который, скорее всего, примет форму формальных переговоров. Но реальное значение можно будет оценить, только когда они завершатся и Пхеньян приступит к выполнению своих обязательств. Сейчас попросту невозможно сказать, чем завершится этот процесс: успехом или полным провалом, как это было в предыдущие двадцать с лишним лет. На мой взгляд, исход переговоров будет зависеть главным образом от того, что будет предложено Ким Чен Ыну. Пойдет ли он на одностороннее безоговорочное ядерное разоружение? Однозначно нет. Но если ему будет предложено международное признание, реальные гарантии безопасности, политическая поддержка, серьезная экономическая поддержка – тогда это станет возможным.

Как считает Стивен Бланк, у Соединенных Штатов есть значительный стимул предложить Киму заманчивую альтернативу пути, по которому вели Северную Корею его предшественники.

– Я думаю, что США сейчас представилась возможность создать новую систему безопасности в этом регионе, которая будет соответствовать интересам Соединенных Штатов и наших союзников. Потому что, если Пхеньян будет готов положиться на международные гарантии безопасности, предоставляемые США и нашими союзниками в регионе, в проигравших окажется Китай, который традиционно разыгрывал северокорейскую карту в отношениях с США. Иными словами, мы стали свидетелями большой игры, и она только начинается.