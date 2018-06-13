Белоруска прочла американцам лекцию о криптовалютах
- 13.06.2018, 17:15
Анастасия Лузгина - стипендиат Фулбрайта.
Эксперт BEROC и стипендиат Фулбрайта из Беларуси Анастаcия Лузгина дала в Университете Рио-Гранде штата Огайо лекцию «Развитие финтеха и регулирование рынка криптовалют». Об этом сообщает Pomeroy Daily Sentinel (перевод — belmir.by).
«Финтех здесь, в США, более развит по сравнению с такими странами, как Беларусь», – цитирует издание белоруску.
Как пишет Daily Sentinel, Лузгина окончила факультет финансов и банковского дела БГЭУ и имеет степень кандидата экономических наук.
В 2015-м обучалась в Институте переходных экономик при Центральном банке Финляндии, а в 2016-м участвовала в программах МВФ и Всемирного банка.