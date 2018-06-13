Белоруска прочла американцам лекцию о криптовалютах 13.06.2018, 17:15

Анастасия Лузгина

Фото: Facebook

Анастасия Лузгина - стипендиат Фулбрайта.

Эксперт BEROC и стипендиат Фулбрайта из Беларуси Анастаcия Лузгина дала в Университете Рио-Гранде штата Огайо лекцию «Развитие финтеха и регулирование рынка криптовалют». Об этом сообщает Pomeroy Daily Sentinel (перевод — belmir.by).

«Финтех здесь, в США, более развит по сравнению с такими странами, как Беларусь», – цитирует издание белоруску.

Как пишет Daily Sentinel, Лузгина окончила факультет финансов и банковского дела БГЭУ и имеет степень кандидата экономических наук.

В 2015-м обучалась в Институте переходных экономик при Центральном банке Финляндии, а в 2016-м участвовала в программах МВФ и Всемирного банка.