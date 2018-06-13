Протестующие добились отставки премьера Грузии 1 13.06.2018, 18:15

Георгий Квирикашвили

Фото: AFP / Vano Shlamov

В связи с уходом премьера в отставку уходит все правительство.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в среду, что уходит в отставку, передает РИА «Новости».

«Я старался быть премьер-министром каждого гражданина… Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность», — заявил Квирикашвили на брифинге.

В связи с уходом премьера в отставку уходит все правительство.

Вопрос возможной отставки правительства обсуждался в обществе с тех пор, как в центре Тбилиси 31 мая начались масштабные акции протеста с требованием «восстановления справедливости» и отставки премьера.

Организатором акции был Заза Саралидзе – отец убитого 16 летнего подростка. На фоне протеста подал в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, затем митингующие требовали отставки главы Минюста, МВД и правительства в целом.