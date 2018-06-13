Украину избрали в экономико-социальный Совет ООН 13.06.2018, 22:46

Членство Украины в Экономическом и Социальном Совете ООН поддержали 176 государств.

Генеральная Ассамблея ООН в ходе голосования 13 июня избрала Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОР) на период 2019-2021 годов. Об этом сообщается на сайте постоянного представительства Украины при ООН, передает gordonua.com.

Отмечается, что членство Украины в ЭКОСОР поддержали 176 государств.

"Для Украины членство в ЭКОСОР будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем", – заявил после процедуры избрания постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ЭКОСОР – один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Он уполномочен, в том числе, созывать специальные заседания по чрезвычайным ситуациям гуманитарного характера. В состав Совета входят 54 государства-члена ООН.

В представительстве ООН в Украине подчеркнули, что в 2019 году ЭКОСОР будет сосредоточиваться на "развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержке малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата".

В последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОР на период 2010-2012 годов.