Защитник Куропат: Водитель протянул нас на капоте, даже милиция была в шоке 14.06.2018, 9:08

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Фото: svaboda.org

Активисты рассказали подробности об инциденте с «Маздой» на российских номерах.

Защитники Куропат, активисты Денис Садовский и Евгений Батура получили штрафы за выход на проезжую часть, сообщает belsat.eu.

Водитель «Мазды» не остановился перед защитниками Куропат, которые пикетируют ресторан «Поедем поедим». Два человека получили легкие повреждения.

Один из пострадавших, Евгений Батура, сообщил в «Фейсбуке», что водитель наехал на двух человек

«В том числе и на меня, – написал Батура. – Синяки, но небольшие. Когда люди начали возмущаться (в свидетелях было 10 человек и два сотрудника ГАИ), он начал ругаться, поддал газу и даже протянул одного из нас (Василия) с метр на капоте. Даже милиция была в шоке».

После происшествия Евгений Батура начал видеотрансляцию в «Фейсбуке», в которой видно, что «Мазда» имеет московскую регистрацию.

На видео водитель спрашивает участников пикета о их политических взгляды, а также что они тут делают и «почему не работают».

Радио «Свобода» сообщает, что сотрудники ГАИ составили протокол за нарушение правил дорожного движения на водителя, и за выход на проезжую часть – на пятерых защитников Куропат. Однако жена водителя «Мазды», С., которая была свидетелем ситуации, написала в «Фейсбуке», что протокол составили только на пешеходов.

По словам женщины, люди у ресторана «Поедем поедим» бросались на капот машины и создавали аварийную ситуацию.

«К счастью, машину не помяли, – написала С. – Страховую вызывать не пришлось».

С начала июня в Куропатах под лозунгом «Не кабак, а музей» проходит акция протеста против открытия здесь ресторана. Он размещается в комплексе зданий, который ранее назывался «Бульбаш-холл». Летом там собираются открыть также баню. Объект принадлежит компании «Белновотекс групп».

Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По оценкам исследователей, там погибло от 30 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.