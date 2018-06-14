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Меган Маркл выбрала платье для первого официального выхода с королевой

  • 14.06.2018, 14:23
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Фото: @elliotwagland / Twitter

Королева и герцогиня побывали на мероприятия открытия моста Mersey.

Для своего первого официального выхода с королевой Елизаветой и без супруга, принца Гарри, актриса Меган Маркл выбрала идеальный наряд, пишет nv.ua.

Сегодня утром на станции Ранкорн королева Елизавета появилась в костюме цвета лайм, а Меган выбрала платье Givenchy с черным поясом.

Когда королева и жена Гарри вышли из королевского поезда, обеим вручили по букету цветов. Елизавета и Меган поприветствовали доброжелателей и отправились на мероприятия открытия моста Mersey.

Простой и элегантный костюм Маркл вполне соответствует ее обычному стилю. Платье Givenchy цвета слоновой кости имело высокую линию горловины и закрывало плечи. Герцогиня дополнила платье черным поясом, черной сумкой-клатчем и туфлями в тон.

Первая королевская поездка Меган без мужа включает в себя несколько важных мероприятий вместе с королевой - открытие моста в Чешире, открытие театра в Честере, где Меган встретится с молодыми исполнителями и посетит обед в местной ратуше.

Тот факт, что Маркл посещает все эти события без принца Гарри, и вскоре после королевской свадьбы, является доказательством того, что королева Елизавета рассматривает ее как настоящего члена семьи, с которым она с радостью совершает официальные визиты.


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