Гомельчанка: Не позволю чиновникам грубо вмешиваться в частную жизнь моей семьи 16 14.06.2018, 16:22

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Мама 6-летней девочки подает на детсад в суд.

В истории отношений молодой матери Натальи Белой и ее 6-летней дочери Александры, которых чиновники от образования пригрозили записать в СОП (социально опасное положение) будет разбираться суд. Такое решение приняла женщина после консультаций с правозащитниками, сообщает гомельская «Весна».

Напомним, 5 июня заведующая детсадом №160 Советского района Гомеля Ирина Борисевич письменно уведомила не трудоустроенную две недели женщину переводом ее семьи в социально опасное положение, требующей повышенного педагогического внимания. После того, как история вызвала бурное обсуждение в сети Интернет, администрация Советского района признала: дошкольное учреждение некорректно уведомило семью о факторах социального риска.

«То, что чиновники называют «некорректным» уведомлением, я называю грубым вмешательством в частную жизнь моей семьи. В ближайшие дни подам против районного отдела образования иск в суд о признании факта незаконного вмешательства в частную жизнь и возмещении причиненного морального вреда», - уверенно заявляет Наталья.

Со слов одинокой женщины, историю вокруг ее малолетней дочери с несоответствующими действительности фактами опубликовала городская газета «Гомельские ведомости», а также районка «Советский район», после чего незнакомые люди стали домой к ним игрушки приносить, что причинило и продолжает причинять ей глубокие нравственные страдания.

«Я не понимаю, зачем чиновникам понадобилось «раздувать» скандал на ровном месте, прикрываясь заботой о ребенке по признаку моей временной незанятости. Бабушка моей дочери живет и работает в одной из стран Европы, ее доходов хватает и на нашу семью», - добавила молодая женщина.

Правозащитник Леонид Судаленко, консультирующий женщину о правовой перспективе судебных разбирательств отмечает, в конкретной ситуации заведующая детсадом явно злоупотребила своим правом, тем самым взяла на себя ответственность за незаконное вмешательство в личную жизнь конкретной семьи.

«Каждый из нас имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. Тот факт, что одинокая мать девочки уволилась и две недели являлась временно не занятой, не давал законного права ставить семью под контроль и проявлять к ней повышенное внимание со стороны педагогов. Следовательно, семья имеет право требовать официальных извинений и ставить вопрос о возмещении причиненного морального вреда в судебном порядке», - отметил юрист.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома Виктория Лапшина назвала письмо, которое получила Наталья, носящим «уведомительный и профилактический характер».