закрыть
14 июня 2018, четверг, 19:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Гомельчанка: Не позволю чиновникам грубо вмешиваться в частную жизнь моей семьи

16
  • 14.06.2018, 16:22
  • 7,343

Мама 6-летней девочки подает на детсад в суд.

В истории отношений молодой матери Натальи Белой и ее 6-летней дочери Александры, которых чиновники от образования пригрозили записать в СОП (социально опасное положение) будет разбираться суд. Такое решение приняла женщина после консультаций с правозащитниками, сообщает гомельская «Весна».

Напомним, 5 июня заведующая детсадом №160 Советского района Гомеля Ирина Борисевич письменно уведомила не трудоустроенную две недели женщину переводом ее семьи в социально опасное положение, требующей повышенного педагогического внимания. После того, как история вызвала бурное обсуждение в сети Интернет, администрация Советского района признала: дошкольное учреждение некорректно уведомило семью о факторах социального риска.

«То, что чиновники называют «некорректным» уведомлением, я называю грубым вмешательством в частную жизнь моей семьи. В ближайшие дни подам против районного отдела образования иск в суд о признании факта незаконного вмешательства в частную жизнь и возмещении причиненного морального вреда», - уверенно заявляет Наталья.

Со слов одинокой женщины, историю вокруг ее малолетней дочери с несоответствующими действительности фактами опубликовала городская газета «Гомельские ведомости», а также районка «Советский район», после чего незнакомые люди стали домой к ним игрушки приносить, что причинило и продолжает причинять ей глубокие нравственные страдания.

«Я не понимаю, зачем чиновникам понадобилось «раздувать» скандал на ровном месте, прикрываясь заботой о ребенке по признаку моей временной незанятости. Бабушка моей дочери живет и работает в одной из стран Европы, ее доходов хватает и на нашу семью», - добавила молодая женщина.

Правозащитник Леонид Судаленко, консультирующий женщину о правовой перспективе судебных разбирательств отмечает, в конкретной ситуации заведующая детсадом явно злоупотребила своим правом, тем самым взяла на себя ответственность за незаконное вмешательство в личную жизнь конкретной семьи.

«Каждый из нас имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. Тот факт, что одинокая мать девочки уволилась и две недели являлась временно не занятой, не давал законного права ставить семью под контроль и проявлять к ней повышенное внимание со стороны педагогов. Следовательно, семья имеет право требовать официальных извинений и ставить вопрос о возмещении причиненного морального вреда в судебном порядке», - отметил юрист.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского горисполкома Виктория Лапшина назвала письмо, которое получила Наталья, носящим «уведомительный и профилактический характер».


популярное за неделю

Мнение

Еще раз, медленно
Еще раз, медленно Виктор Шендерович
Ценники свободы
Ценники свободы Илья Мильштейн
Последняя остановка на Шелковом пути
Последняя остановка на Шелковом пути Ирина Халип
Последний день Помпеи
Последний день Помпеи Валерий Карбалевич