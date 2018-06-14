Премьером Грузии может стать Мамука Бахтадзе 14.06.2018, 18:20

Мамука Бахтадзе

Парламентское большинство Грузии выдвинуло министра финансов на пост премьера.

Парламентское большинство Грузии выдвинуло министра финансов Мамуку Бахтадзе на пост премьер-министра, сообщает "Грузия онлайн".

"Согласно Конституции Грузии, парламентское большинство приняло решение выдвинуть Мамуку Бахтадзе кандидатом на пост премьер-министра Грузии. Команда единогласно поддержала его кандидатуру. Уверен, что под руководством Мамуки Бахтадзе правительство Грузии успешно обеспечит движение страны вперед", – отметил лидер большинства Арчил Талаквадзе.

Бахтадзе занимает должность министра финансов с ноября 2017 года. С 2013-го по 2017 год он был гендиректором АО "Грузинская железная дорога", а до этого руководил "Международной энергетической корпорацией Грузии".

Согласно процедуре, большинство представит кандидатуру нового главы правительства, а он направит ее на утверждение в парламент. После этого новый премьер-министр представит парламенту новых членов правительства.

13 июня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Он объяснил, что сделал это из-за расхождений с правящей партией "Грузинская мечта".

Отставка Квирикашвили произошла на фоне протестов в Грузии, которые начались в конце мая после оглашения решения суда по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси в декабре 2017 года. Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили умерли от ножевых ранений, которые им нанесли сверстники во время массовой драки. Одного из обвиняемых признали виновным в убийстве Дадунашвили, но оправдали по делу об убийстве Саралидзе. В отношении второго подростка обвинение переквалифицировали – с умышленного убийства на попытку умышленного убийства Саралидзе.

31 мая из-за протестов главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе подал в отставку. После этого протестующие потребовали отставки Квирикашвили. Он отказывался делать это.