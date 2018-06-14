Европарламент призвал не использовать продукцию «Лаборатории Касперского» 3 14.06.2018, 21:06

Резолюция, которую поддержал ЕП, призывает улучшить взаимодействие между странами в вопросах кибербезопасности.

Европейский парламент призвал прекратить использование продуктов "Лаборатории Касперского". Соответствующую резолюцию ЕП принял 13 июня, сообщает gordonua.com со ссылкой на Euractiv.

Документ поддержали 476 парламентариев, 151 проголосовал против, 36 воздержались.

В резолюции продукцию "Лаборатории Касперского" назвали "вредоносной", депутаты также призвали изучать программное обеспечение, используемое в различных учреждениях.

Директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский сказал, что голосование Европарламента "поощряет киберпреступность в Европе". Он объявил, что компания приостанавливает свою работу с полицейским агентством Europol в рамках проекта No More Ransom.

Комиссар ЕС по цифровым технологиям Мария Габриэль ранее заявляла, что использование продукции "Лаборатории Касперского" в Еврокомиссии "очень ограниченное".

Резолюция также призывает улучшить взаимодействие между странами в вопросах кибербезопасности.

В сентябре 2017 года все государственные учреждения США обязали отказаться от использования антивирусов "Лаборатории Касперского". Министерство внутренней безопасности США заявило, что "Лаборатория Касперского", вероятно, сотрудничает с российскими спецслужбами и Кремлем, поэтому использование ее программного обеспечения может угрожать национальной безопасности США и способствовать осуществлению кибератак.

В декабре 2017 года использование антивирусов "Лаборатории Касперского" запретили в правительственных учреждениях Великобритании и Литвы.