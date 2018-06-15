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Фотофакт: В Киеве полиция помешала пьяному консулу РФ сесть за руль

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  • 15.06.2018, 7:35
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Инцидент произошел в центре украинской столицы.

В Киеве сотрудники полиции помешали руководителю консульского отдела посольства России в Украине Ивану Заворину сесть за руль после того, как он употреблял алкоголь в одном из ресторанов. Об этом у себя в Facebook cообщила журналистка телеканала СТБ Алена Лунькова.

"Пьяный русский консул за рулем. Они убивают нас на Донбассе, они становятся потенциальными убийцами за рулем в столице", - отметила Лунькова.

По ее словам, она заметила Заворина в одном из грузинских ресторанов за употреблением спиртных напитков, после этого он сел за руль автомобиля с дипломатическими номерами.

"Поехали за ним. Вызвали полицию (правда, только с четвертого раза смогла дозвониться). Зато приехали быстро. Проходить тест на алкоголь Заворин Иван Иванович отказался. Садиться за руль ему запретили патрульные. Ушел пешком. А больше ничего с "дипломатами" полиция сделать не может", - подчеркнула журналист.


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