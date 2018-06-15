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Самая большая бомба декрета о «тунеядцах» – в задолженности перед ЖКХ

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  • 15.06.2018, 8:25
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Архивное фото: персонал-престиж

В Беларуси с 2019 года людей начнут выбрасывать из квартир на улицы.

Беларусь в тройке лидеров. Правда, самого грустного рейтинга. По количеству самоубийств наша страна на 3 месте среди европейских стран и на 5-ом в мире. Согласно Всемирной организации здоровья, которая опубликовала основательный отчет за 2016 год, впереди Беларуси идут только Литва и Россия, говорится в репортаже «Белсата».

Каждые 40 секунд кто-то на планете совершает самоубийство.

В лидерах стран, где люди теряют смысл жизни, – Беларусь. И, как следует из доклада Всемирной организации здоровья, страшные цифры в нашей стране только увеличиваются.

Жители Могилева прокомментировали эту статистику:

«От нищеты, скорее всего».

«У кого-то проблемы в семье, кто-то не может найти работу».

«Может быть, наша не очень счастливая жизнь, может, настроение».

«Жизнь скорее всего, а если брать молодежь, то, скорее всего, пребывание в соцсетях».

«Сложная жизнь, экономическая ситуация».

Согласно отечественной статистике, в 2016-ом году по собственной воле ушли из жизни более двух тысяч человек. Это в три раза больше, чем жертв несчастных случаев или погибших от дорожно-транспортных происшествий, и в 5 раз больше, чем от убийств. Но, как считают специалисты, настоящие цифры в разы больше:

«Статистику у нас корректируют по самоубийствам, и если бы ее реально всю показывали бы по самоубийствам, то их было бы гораздо больше. Например, человек решил покончить жизнь самоубийством – пошел утонул, они: чтобы не показывать статистику как самоубийство, пишут, что неправильно плавал, не умел плавать и утонул», – рассказывает правозащитник Олег Волчек.

Всемирная организация насчитывает 80 способов ухода из жизни и 800 причин суицидов. В нашей стране одной из самых частых причин стала жизнь с клеймом «тунеядец». Так, на днях в Гомеле похоронили женщину, которая в предсмертной записке написала, что ей стыдно за то, что не работает и не может обеспечить детей.

«Что делают власти в такой ситуации? Ничего! Власти только поднимают градус отчаяния. Поэтому каждый факт убийства по причине безработицы – на счету властей. Это их вина, безусловно!», – говорит кандидат психологических наук Людмила Мирзаянова.

Однако власти не делают выводов, а удваивают свои ошибки.

«Суициды могут увеличиться с 2019 года, после начала работы декрета № 1, когда люди не смогут оплатить коммунальные, а их будут на улицу выбрасывать. И запомните – там большая бомба подложена не в самих коммунальных, а за задолженность ты должен большую пеню платить – 109% годовых», – говорит Олег Волчек.

Статистика никогда не подсчитает человеческой боли. В окружении каждого человека, совершившего самоубийство, остаются минимум 6 человек, для которых его самоубийство стало тяжелой душевной травмой.

Довели. Доводят власти, родственники, чиновники, одноклассники, начальники, правоохранители. До самоубийства всегда доводят люди.


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