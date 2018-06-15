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Экс-глава Солигорского района был осужден на восемь лет, а вышел через полгода

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  • 15.06.2018, 15:33
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Александр Римашевский

Александр Римашевский был осужден за взятку.

В декабре 2017 года суд Минской области приговорил бывшего главу Солигорского района Александра Римашевского к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима c конфискацией имущества, а на днях он, по данным источника TUT.BY, вышел на свободу.

— Сейчас в Солигорске все обсуждают новость: Римашевского отпустили из колонии, он на свободе, — сообщил в редакцию читатель TUT.BY.

В деревне Камень Копыльского района, где у бывшего чиновника есть дом, эту информацю подтверждают местные

— Он приехал в деревню позавчера, говорят, уже должен уехать в Бресткую область на работу, — рассказывает TUT.BY местная жительница.

В деревни Камень Копыльского района Александр Римашевский когда-то учился в школе. И именно недалеко от этой деревни 30 мая 2017 года чиновника задержали с поличным. В тот день, по данным обвинения, он получил 2,7 тысячи долларов.

То, что Римашевский на свободе, TUT.BY подтвердил и другой местный житель. Сам Александр Брониславович не отвечает на звонки.

В прокуратуре Солигорского района, а также в Солигорском райисполкоме отказываются говорить на эту тему. TUT.BY выслал запрос на имя начальника Департамента исполнения наказаний МВД РБ с просьбой прокомментировать, по какой причине был освобожден Римашевский.

Адвокат Дмитрий Горячко, который защищал во время процесса Александра Брониславовича, говорит, что впервые слышит об освобождении. Он уточнил, приговор был обжалован в Верховном суде и оставлен без изменений.

Как же бывший чиновник мог выйти на свободу, если приговор был оставлен в силе, а рассчитывать на УДО он еще не мог? По информации источника TUT.BY, Александр Римашевский был помилован президентом.

— В наш адрес информация не поступала, — комментирует Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры РБ.

Напомним, летом 2017 года уже бывшего чиновника обвинили в получении взятки, задержали и водворили в следственный изолятор. Согласно данным оперативников, председатель райисполкома длительное время злоупотреблял властью и служебными полномочиями при решении вопросов по закупке средств защиты растений, семян и запасных частей для сельхозтехники агропромышленных предприятий и организаций Солигорского района.

Уже в октябре 2017 года экс-глава Солигорского района предстал перед судом. Разбирательство длилось больше месяца, и в декабре 2017 года суд Минской области вынес обвинительный приговор в отношении Римашевского. Его признали виновным по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки лицом, занимающим ответственное положение) и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией.

Общая сумма взяток составила 16 900 долларов, свою вину в последнем слове фигурант отрицал.

— Я не мог совершить такой поступок, в котором меня обвиняют (…), — сказал во время последнего слова Александр Римашевский. — То злосчастное признание, которое я написал… Было даже на последнем заседании психологическое давление. Оперсотрудник сказал, что я симулировал свое состояние. Но назовите хоть одного здорового человека, который может симулировать давление?!

Суд также запретил Александру Римашевскому занимать руководящие должности в течение пяти лет и постановил взыскать с экс-председателя 28 561 рубль.


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