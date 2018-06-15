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За год жилье в Минске подорожало на 22%

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  • 15.06.2018, 17:00
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До конца года цена на квартиры в столице может подрасти еще на пару процентов.

По данным Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества, в этом году цены на столичные квартиры растут в среднем на 2% в месяц. С учетом нашей экономической ситуации, это много, пишет kp.by.

- В Минске в мае продолжился рост цен на квартиры. Средняя стоимость 1 кв. м достигла 2,5 тысячи рублей, что на 8% больше, чем в январе, и на 22% - чем в мае 2017-го, - цитирует belta.by специалистов НКА.

В мае было всего 1000 договоров купли-продажи. На покупку потратили 143 млн. руб., то есть в среднем квартира стоила 143 тыс. руб. (чуть более $70 тыс.). По сравнению с предыдущими месяцами произошел спад. Май начался с того, что продажи упали на треть по сравнению с апрелем, только под конец месяца покупатели активизировались. В феврале, марте и апреле сделок было на 14% больше, чем в мае. Объяснить падение рынка можно и новыми правилами выдачи кредитов. Теперь есть жесткое ограничение: при выплате процентов и основного долга у вас должно каждый месяц оставаться не менее 60% от дохода. Крупные кредиты стали доступны меньшему числу людей.

Но и цены выросли. Полгода назад можно было найти однушку за $40 тысяч в новостройке, теперь такая в панельке и не в центре, а иногда и не возле метро, стоит около $50 тысяч, и это без отделки.

Что происходит, почему дорожают новостройки, а за ними и вторичка?

- Цена на квартиры в новостройках поднялась, так как самих домов становится меньше. Уже даже панельное жилье предлагают по 1200 - 1300 долларов за квадрат! Конечно, повышение цен на 22% за год - это многовато и достаточно неожиданно. По моим оценкам, должно было быть около 15%, - говорит почетный председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Николай Простолупов. - К июню наметилась стабилизация цен, спроса и предложения. Сделок стало меньше. В принципе, летом чаще всего затишье. Думаю, до середины августа изменений на рынке не произойдет, а вот чего ждать дальше?

В Минске много жилья строиться уже не будет. Образуется дефицит новостроек, который и так есть. Однушка за $50 тысяч без отделки - это неправильно, особенно с учетом качества строительства. В Минске искусственно создан дефицит новостроек. Землю в городе не дают, вокруг кольцевой застраивать не хотят. Думаю, до конца года жилье подрастет еще на пару процентов.

За первичкой растет и стоимость вторичного жилья. 80% продавцов квартир на вторичном рынке взамен покупают другое жилье, улучшают жилищные условия. И все хотят новостройки, а их мало.

- Зачем продавать однушку в старой панельке за 38 - 40 тысяч долларов и покупать новостройку за 55 тысяч, да сверху 10 тысяч в отделку вложить? Вариантов улучшить жилищные условия немного. Я мало верю в то, что после лета цены пойдут вниз.

Если наблюдать за частными объявлениями, то чуть ли не каждая вторая однушка в Минске продается месяцами, даже фотографии зимние, со снегом. Хозяева не хотят снижать стоимость «бабушатника» без ремонта, мебели и техники, а покупатели не спешат приобретать такую квартиру за $40 тысяч. По словам Николая Простолупова, тысяча сделок в месяц для двухмиллионного Минска - это мало. Люди, которым где-то надо жить, вынуждены будут искать деньги на приобретение жилья.

20 июня Нацбанк должен рассмотреть вопрос об изменении ставки рефинансирования. Если ее снизят, то уменьшатся и проценты по кредитам на жилье. Напомним, сейчас самый низкий процент по коммерческому кредиту для строительства и покупки жилья - 13,5%.


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