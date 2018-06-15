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Концерн Orlen инвестирует в нефтехимический сектор Польши 2 миллиарда евро

  • 15.06.2018, 20:22

Это стратегическое решение как для самого концерна, так и для польской экономики в целом.

Польский концерн Orlen начинает реализацию самого крупного в своей истории проекта по развитию развития нефтехимического сектора, передает «Радио Польша».

Новая инвестиция составит более 8 миллиардов 300 миллионов злотых (почти 2 миллиарда евро). Это означает, что производство должно увеличиться на треть. Председатель концерна Orlen Даниель Обайтек утверждает, что капиталовложения в развитие нефтехимического сектора – это стратегическое решение как для самого концерна, так и для польской экономики в целом.

В настоящее время Польша импортирует нефтехимическую продукцию на сумму 2 миллиарда злотых. Создание новых производственных мощностей даст возможность Польше стать экспортером такого вида продукции. Инвестиция должна окупиться в течение 5-6 лет.


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