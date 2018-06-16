Бывший мэр Минска Ладутько стал главой союза предпринимателей 20 16.06.2018, 11:57

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Он сменил Владимира Карягина, который был во главе объединения 21 год.

Директор "Мотовелозавода" и бывший глава Мингорисполкома Николай Ладутько стал председателем Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. 15 июня Общественная организация провела отчетно-выборную ассамблею, по результатам которой сменила руководителя.

Прежний лидер союза, Владимир Карягин, который был во главе объединения в течение 21 года, останется почетным председателем, сообщает Радио Свобода.

Николай Ладутько был главой Мингорисполкома с 2010 по 2014 год, а потом, в 2015 году, его сделали директором "Мотовело" — после ареста инвестора предприятия Александра Муравьева (был в итоге осужден на 11 лет лишения свободы). Теперь новая компания под названием "Мотовелозавод" выпускает велосипеды и мотоциклы, а "Мотовело" в этом году признали банкротом.