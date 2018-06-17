«Про пытки в милиции я вообще молчу – их считают законными» 9 17.06.2018, 9:05

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Олеся Садовская

Фото: belprauda.org

Олеся Садовская продолжает борьбу с системой.

На 5 июля в Минском Областном суде по ул. Свердлова, 3 (начало в 10 часов) назначено рассмотрение кассационной жалобы Олеси Садовской на решение Молодечненского суда от 7 мая 2018 года, когда суд отказался признать незаконными действия государственных органов, возместить моральный вред за пытки в милиции и за необоснованное удержание дочери в приютах более года, сообщает praca-by.info.

Олеся Садовская просит в жалобе отменить решение Молодечненского суда об отказе в исковых требованиях.

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Просьбой жалобы является отмена решения суда Молодечненского района от 7 мая 2018 года об отказе в исковых требованиях истицы. Основаниями для отмены истица указывает неисследованные обстоятельства и неправильное применение судом первой инстанции норм законодательства, поэтому жалоба содержит и дополнительное требование: направить дело на новое рассмотрение.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, принявший участие в судебном разбирательстве первой инстанции, полностью поддерживает жалобу.

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Сама Олеся Садовская так комментирует предстоящее судебное рассмотрение:

– Как следует из показаний ответчиков, принятых судом, причиной незаконного удержания моей дочери явилось судебное разбирательство - при таких обстоятельствах суд соглашается со своею виновностью. Если решение Молодечненского суда не будет отменено и вступит в законную силу, то претензии и возмещение вреда за длительное разбирательство, повлекшее необоснованное удержание моей дочери больше года в приемных семьях, автоматически будут предъявлены к суду. Это не первый эпизод в моем деле, когда имеются свидетельства против суда, например, пояснения эксперта Чемкаева о том, что ответственность за назначение принудительного лечения на результатах экспертов с ошибочно выставленным диагнозом несет суд, так как именно суд определил законными результаты экспертизы. Про пытки «ласточкой» в милиции и говорить нечего – их никто и не опроверг, их просто считают законными. Справедливое кассационное решение поставит точку в этом деле, иначе начнется новый виток разбирательства и скандалов.