В Беловежской пуще открыли вакансию для готовых превратиться в волка 1 17.06.2018, 10:48

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Специалиста ожидают два проекта.

В крупнейшей природоохранной организации Беларуси открыта интересная вакансия: от соискателя требуется быть энергичным специалистом по коммуникациям, готовность вести социальные сети, а также «волчий блог».

Специалиста ожидают два проекта: совместная программа Беловежской пущи и Франкфуртского зоологического общества в поддержку заповедности и природоохранный проект для Полесья.

В вакансии указано, что кандидат должен говорить по-русски, по-английски и по-белорусски, сообщает Vacinartmsk.com.

Успешный соискатель сможет работать удаленно, в офисе в Беловежской пуще или в минском офисе, а также будет отправляться в командировки в Полесье.