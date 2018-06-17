В Беловежской пуще открыли вакансию для готовых превратиться в волка

В Беловежской пуще открыли вакансию для готовых превратиться в волка1
- 17.06.2018, 10:48
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Специалиста ожидают два проекта.
В крупнейшей природоохранной организации Беларуси открыта интересная вакансия: от соискателя требуется быть энергичным специалистом по коммуникациям, готовность вести социальные сети, а также «волчий блог».
Специалиста ожидают два проекта: совместная программа Беловежской пущи и Франкфуртского зоологического общества в поддержку заповедности и природоохранный проект для Полесья.
В вакансии указано, что кандидат должен говорить по-русски, по-английски и по-белорусски, сообщает Vacinartmsk.com.
Успешный соискатель сможет работать удаленно, в офисе в Беловежской пуще или в минском офисе, а также будет отправляться в командировки в Полесье.