Белорусы о деноминации: С этими копейками нас так обдурили 9 17.06.2018, 13:04

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Фото: инфографика Петр КАРАСЮК

Как граждане страны реагируют на цены на продовольствие.

Корреспондент «Газеты Слонимской» побывала на рынке и сделала репортаж для рубрики «Потребительская корзина».

— За какое время вы сравниваете цены, с 2010 года? Так напишите, что цены взлетели в десять раз, а зарплаты с того момента остались прежними. А после деноминации мы вообще нищими стали. С этими копейками нас так обдурили. В старые времена за копейку можно было купить спичек, а две копейки тетрадка стоила. А теперь что вы купите за копейки? Когда еще на старые деньги не переводить, вроде бы не все так страшно, но как только в уме пересчитываешь — волосы дыбом встают. Вот пучок петрушки или укропа стоит 50 копеек, вроде недорого, а на старые это 5 тысяч. Никогда таких цен не было, — заявила слонимчанка Елена Александровна. Но фотографироваться женщина отказалась наотрез.

Журналистка подняла подшивки прошлых лет с целью уточнить, какую зарплату получали слонимчане в 2010 году. Самая высокая зарплата предлагалась главному бухгалтеру в строительную и транспортную организации с оплатой от 1 000 000 рублей и прорабу в СПК с окладом в 1 105 000 рублей. Работа по остальным вакансиям оценивалась от 300 до 600 тысяч рублей.

В 2014 году в списке указанных вакансий предлагались зарплаты от 3 до 5 миллионов рублей.

На 8 июня этого года предприятия и организации района предлагали работу слесарю, сторожу, рабочему, учителю, режиссеру, водителю и т.д. с окладом от 305 до 500 рублей и 700 рублей обещали главному экономисту.

Доллар и евро тоже поднялись в цене. Весной 2010 года доллар можно было купить в среднем за 3 000 рублей, а евро — за 4 000 рублей, сейчас доллар стоит 2,009 рубля, евро — 2,34 рубля.

Источник: gs.by

Источник: gs.by