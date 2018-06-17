Мацеревич: Причиной смерти польских лидеров под Смоленском был взрыв самолета 17.06.2018, 16:18

В более чем 107 фрагментах воздушного судна, а также в одной пробе тела жертвы обнаружены следы взрывчатого вещества.

Одним из почетных гостей XIII Съезда Клубов «Газеты Польской» в местности Спала в центральной Польше был Антони Мацеревич, бывший министр обороны Польши, а в настоящее время глава Подкомиссии, которая занимается расследованием смоленской авиакатастрофы, передает «Радио Польша».

Выступая на Съезде бывший глава военного ведомства, говорил о техническом отчете, представленном в апреле нынешнего года Подкомиссией по делам повторного исследования крушения правительственного самолета под Смоленском в 2010 году. Антони Мацеревич отметил, что суть отчета заключалась в ответе на вопрос: почему и как погибли президентская пара и высокопоставленные лица страны? «Мы назвали причины смерти. Я могу еще раз здесь повторить: причиной смерти наших лидеров, наших близких был взрыв самолета», - подчеркнул Мацеревич.

Глава Подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы добавил, что только сейчас можно приступать к следующим этапам для вынесения объективной оценки трагедии 10 апреля 2010 года. «В том числе те, которые касаются не только российской стороны, но также людей, ответственных с польской стороны, ибо такие были. Стоит это осознать», - сказал Антони Мацеревич.

По словам бывшего министра обороны, анализ элементов самолета и проб с тел погибших показал, что в более, чем 107 фрагментах воздушного судна, а также в одной пробе тела жертвы обнаружены следы взрывчатого вещества, по всей вероятности, гексогена.