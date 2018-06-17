Юрист профсоюза РЭП: Чиновники пытаются любым способом взять с людей деньги 1 17.06.2018, 18:01

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Владимир Малей

Профсоюз РЭП помог Галине Тонюк отстоять право проходить медосмотр бесплатно.

Благодаря усилиям правового инспектора профсоюза РЭП Владимира Малея удалось в суде отстоять право Галины Тонюк проходить медосмотр бесплатно, то есть за счет нанимателя, как и для любого другого работника в Беларуси, передает praca-by.info.

Галина Тонюк, член профсоюза РЭП, гражданка Украины с видом на жительство в Беларуси, столкнулась с препятствиями: сначала ее заставили заплатить за медосмотр при устройстве на работу – тогда Владимир Малей выстроил целую стратегию защиты, прошел все судебные инстанции и доказал, что Кобринская больница и санстанция взяли с женщины деньги незаконно.

Однако история повторилась, когда Галине Тонюк пришло время проходить очередной медосмотр по месту работы. Учреждения, которым однажды уже пришлось возвращать незаконно взысканные с Тонюк деньги, сделали это еще раз – что повлекло еще один судебный процесс. Суд опять согласился с аргументами Владимира Малея:

– Закон «Об охране труда» гласит, что периодический осмотр работников проводится бесплатно. Граждане ли они Беларуси, Украины – не имеет значения. Для прохождения медосмотра наниматель обязан только подать списки работников в медицинские учреждения. А Тонюк заставили платить.

Но не согласилась санстанция Кобрина и написала кассационную жалобу на решение суда первой инстанции. Также протест против решения вынес прокурор.

Однако кассационная инстанция оставила решение без изменения:

– Прокурор отозвал протест. Коллегия постановила, что решение суда законно и обосновано, а в жалобе – отказать, – рассказал Владимир Малей.

Профсоюзный юрист считает, что медицинские учреждения дважды взяли деньги с Галины Тонюк не просто по ошибке, а руководствовались собственной логикой:

– Случай Галины Тонюк показывает, что местные чиновники даже таким образом пытаются с нищих людей взять деньги, пополнить казну незаконными поборами. Правда восторжествовала! Я думаю, что эти решения суда будут примером для других иностранных работников, которые постоянно проживают в Беларуси.