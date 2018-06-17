Владимир Ковалкин: Долги АПК будут оплачивать из кармана белорусов 2 17.06.2018, 19:47

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Владимир Ковалкин

ФОТо: ONLINER.BY

Экономист нашел у Минфина очень любопытную информацию.

Экономист Владимир Ковалкин нашёл у Минфина очень любопытную информацию. Если коротко, то за все косяки белорусского АПК платит народ: их долговые обязательства перед банками выплачиваются из бюджета, пишет kyky.org.

Например, за последние два года - это 2.3 миллиарда рублей (1.15 миллиарда долларов!). И это все «в целях финансового оздоровления предприятий». Схема простая: президент сказал, исполком принял волевое решение, долги перед банками переписали на бюджет, а предприятия теперь должны исполкомам. Притом там ещё рассрочки и отсрочки действуют.

«Немного про спасение АПК за наш с вами счёт. Почему именно за наш с вами? Потому что именно за счёт местных бюджетов финансируется медицина, образование и ЖКХ, на которые перевесили долги колхозов . Таким образом мы лично из нашего кармана будем оплачивать долги АПК в ущерб социалке», - написал Владимир Ковалкин на своей странице в Facebook.