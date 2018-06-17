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Как обманывают в Могилеве, обещая деньги в долг

  • 17.06.2018, 20:11
  • 1,504
Фото: tut.by

Жители Могилева всё чаще становятся жертвами сомнительных кредиторов.

В милиции наблюдается рост заявлений от обманутых горожан, передает 6tv.by.

Жители областного центра, берут деньги по сомнительным объявлениям, которые находят на столбах, у подъездов и попадают на крупные долги. «Деньги в долг», «Деньги взаймы», «Быстрые деньги»… объявлений на которые попадают могилевчане десятки. К сожалению, милиционеры не всегда могут привлечь к ответственности нечестных кредиторов. Люди соглашаются на условия договором, сами их подписывают и доказать, что их обманули потом сложно.

Поэтому, правоохранители советуют быть бдительными и помнить «быстрых денег» как и «бесплатного сыра» не бывает. Всё это, простите за откровенность, банальный развод.


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