Фотофакт: К акциям протеста в Бресте присоединились новые участницы 1 17.06.2018, 21:01

На акции в Бресте вместо тихарей теперь ходят тихарки.

На акции против аккумуляторного завода в Бресте милиция направила женщин, вооруженных видеокамерами.

Участники сегодняшней акции протеста против строения аккумуляторного завода прислали «Белсату» снимки на которых видно, что видеорегистрацией протеста впервые за всю историю проведения подобных акций занимаются женщины.

Несколько месяцев назад милиция пыталась замаскироваться под участников акции с помощью воздушных шаров, но ошиблась с цветом.

Фото: belsat.eu

С февраля брестчане по воскресеньям выходят на центральную площадь города кормить голубей. Так они протестуют против строительства аккумуляторного завода недалеко от Бреста.

Против строительства было собрано почти 40 тысяч подписей брестчан.

Если на первые кормления голубей выходило несколько сотен человек, то с началом лета акции пошли на спад. Сейчас на них приходит обычно несколько десятков человек. Сегодня было 35.

Фото: belsat.eu

Власти, однако, не прислушиваются к людям, и планируют запустить потенциально вредное для здоровья брестчан производство.