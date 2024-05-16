Австрия победила Финляндию в матче чемпионата мира по хоккею 16.05.2024, 21:11

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В параллельном поединке Швеция обыграла Казахстан.

Сборная Австрии обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы А, состоявшаяся в Праге, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). В составе австрийцев шайбы забросили Марио Хубер, Тимо Никль и Беньямин Баумгартнер. У финнов отличились Саку Мяэналанен и Оливер Капанен.

Финны занимают четвертую строчку в группе А с 7 очками, австрийцы (4) идут пятыми.

В параллельной игре группы В сборная Швеции обыграла команду Казахстана — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон, Линус Юханссон и Фабиан Зеттерлунд. У казахстанцев отличился Адиль Бекетаев.

Шведы выиграли все четыре матча в группе, набрали 12 очков и лидируют в таблице группы В, сборная Казахстана (3) — седьмая.