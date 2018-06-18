Экономист о ситуации с зарплатами: Круг замыкается 4 18.06.2018, 12:18

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Включение печатного станка может убить белорусскую экономику.

500 долларов – просто магическая для белорусов цифра. Именно такой средний заработок в стране уже который год обещают власти, пишет сайт телеканала «Белсат». Но реально ли достичь этого показателя без риска обвала экономики? И отразится ли такое достижение на реальном положении граждан?

По данным Белстата, средняя зарплата в стране в апреле составила 921 рубль. Однако большая часть населения Беларуси не получает и шестисот. Таким образом, разница между средней и медианной зарплатами составляет около трехсот рублей – чуть ли не 50%!

«При столь низких доходах большей части населения соответственно и спрос на потребительском рынке остается низким. А это сдерживает рост производства и предложений товаров и услуг на внутреннем рынке. А это сдерживание мешает повышать зарплаты работникам. Круг замыкается», – говорит экономист Леонид Фридкин.

Еще одним важным фактором, который сдерживает развитие экономики, остается региональное расслоение страны. Так, по официальной информации, в прошлом году средняя зарплата в Минске составил 1125 рублей, что приблизительно на 35% больше средней зарплаты в стране – 823 рубля.

«Регионы развиваются неравномерно. А точнее, развитие есть только в Минской и, с большой натяжкой, в Гродненской областях… Любая серьезная дифференциация всегда приводит к точкам раскола в обществе и масштабных проблем в стране», – заявил Лукашенко.

А чтобы раскола не наступало, нужно чаще повторять мантру о достижении средней зарплаты в пятьсот долларов. Но кто действительно столько зарабатывает в Беларуси? Может быть, жители самого богатого региона – столицы?

«Ну, может Лукашенко побольше нас получает. Это по-любому. Ну, мы мало получаем, так как мало работаем. Нужно больше работать», – считает житель столицы.

«Есть такие люди. Но это не учителя, ни профессора, ни учителя, ни поэты. Наверное, бизнес», – говорит минчанин.

В то же время, согласно статистике, рост номинальных зарплат в Беларуси более чем в два раза превышает рост производительности труда. Фактически, мы не зарабатываем даже того, что получаем. Это стало результатом в том числе и каскада девальваций, которые произошли в последние годы, когда ВВП страны снизился практически на четверть.

«У нас сегодня и так зарплатоемкость – отношение заработка к ВВП – и так на уровне самых развитых стран мира. С той лишь разницей, что у нас абсолютные значения и зарплаты и ВВП значительно ниже, чем в этих странах. Поэтому на сегодняшний день уровень зарплат даже выше, чем может себе позволить экономика страны», – объясняет экономист Леонид Фридкин.

Как объясняют эксперты, даже если власти и хотели бы увеличить зарплату, сейчас не за что это сделать. Поэтому не растет и потребительский спрос. Соответственно, не получается наращивать объемы производства. А резкое увеличение зарплат бюджетникам при помощи печатного станка может просто убить экономику. Выход из этого круга и должен стать одной из основных задач властей на ближайшее время.