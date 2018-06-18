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Беларусь ограничила ввоз свинины из Ленинградской области из-за АЧС

  • 18.06.2018, 13:43

Параллельно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ограничил ввоз свинины из Ленинградской области России, пишет «Белорусы и рынок».

Под запрет свиньи, свинина и продукты свиноводства, а также охотничьи трофеи попали из-за вспышки АЧС, зарегистрированной в регионе.

Параллельно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Ленинградской области в Беларусь.

Надо отметить, что еще с апреля Россельхознадзор закрыл поставки свинины из Беларуси по подозрению в наличии АЧС на территории страны.


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